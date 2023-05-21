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Закрылся Фестиваль деревни Шен
Изюминкой церемонии стала художественная программа «От деревни Шен до города имени Хо Ши Мина», в которой приняли участие почти 200 артистов, актеров, моделей г. Хошимина и провинции Нгеан. Между худодественными номерами проходило специальное представление платьев «аозай» дизайнера Вьет Хунга, на создание которых автора вдохновили стихи Дядюшки Хо в сочетании с образом чистого лотоса.
Художественные номера создали трогательную и священную симфонию о Президенте Хо Ши Мине.