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НОВОСТИ

Закрылся Фестиваль деревни Шен

Вечером 19 мая на площади им. Хо Ши Мина (г. Винь) провинция Нгеан совместно с г. Хошимином провела церемонию закрытия Фестиваля деревни Шен и программы «От деревни Шен до города имени Хо Ши Мина».
  Художественный номер на церемонии. Фото: ВИА  
С 12 по 19 мая в рамках Фестиваля деревни Шен проводилось множество культурных, спортивных и туристических мероприятий. Мероприятия в рамках Фестиваля вносят практический вклад не только в сохранение и популяризацию культурных ценностей Хо Ши Мина, но и продвижение туристических продуктов, привлекающих туристов внутри страны и за рубежом.

Изюминкой церемонии стала художественная программа «От деревни Шен до города имени Хо Ши Мина», в которой приняли участие почти 200 артистов, актеров, моделей г. Хошимина и провинции Нгеан. Между худодественными номерами проходило специальное представление платьев «аозай» дизайнера Вьет Хунга, на создание которых автора вдохновили стихи Дядюшки Хо в сочетании с образом чистого лотоса.

Художественные номера создали трогательную и священную симфонию о Президенте Хо Ши Мине.

Нянзан/ВИА

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