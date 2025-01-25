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Закрылся пленум Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама 13-созыва созыва
Определив, что упорядочение аппарата политической системы для обеспечения эффективности, практичности и действенности является революцией, ЦК КПВ потребовал от министерств, ведомств, подразделений и местностей очень высокой политической решимости, синхронного осуществления мер на основе развития достигнутых результатов.
ЦК КПВ согласовал дополнительные проекты социально-экономического развития на 2025 год с целевым показателем роста 8% и более и двузначным ростом в период 2026-2030 годов. ЦК КПВ одобрил план Политбюро по представлению и назначению на новую работу кадровых работников различных органов после реорганизации и упорядочения государственного аппарата.
Выступая с речью, генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам подтвердил, что пленум был успешным. Он высоко оценил тщательную и качественную подготовительную работу учреждений, что внесло вклад в успешное проведение мероприятия.
Партийный руководитель предложил в ближайшее время реализовывать положения, одобренные ЦК КПВ. Учреждения, подразделения и местности, исходя из своих функций и задач, в срочном порядке изучают и глубоко осознают решения, принятые ЦК КПВ, для разработки программ и планов, организации их реализации в духе инициативности, творчества, решительности и целеустремленности.
Сразу после пленума члены ЦК КПВ, руководители учреждений, подразделений и местностей должны рассмотреть ситуацию, программы и планы работы, сосредоточить внимание на заботе о людях в период празднования Тэта, проведении мероприятий по случаю 95-й годовщины основания КПВ. Нам надо создавать радостную и волнующую атмосферу во всем обществе, способствуя созданию уверенности и импульса для успешной реализации задач на 2025 год.