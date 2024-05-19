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Закрылся девятый пленум ЦК КПВ XIII созыва

После около трех дней интенсивной и тщательной работы в первой половине дня 18 мая 9-й пленум ЦК КПВ XIII созыва завершил всю запланированную повестку дня и завершил свою работу. На открытии и закрытии пленума выступил с речью генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг выступает на закрытии пленума. Фото: ВИА  
Член Политбюро, премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на заключительном заседании пленума. Член Политбюро, Постоянный член Секретариата Лыонг Кыонг представил отчет Политбюро о приеме и разъяснении мнений членов ЦК КПВ по обсужденным на пленуме вопросам. ЦК КПВ принял Резолюцию 9-го пленума ЦК КПВ XIII созыва.

Выступая на закрытии пленума, генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг подвел основные итоги и подчеркнул ряд дополнительных вопросов по укреплению руководства и управлению реализацией принятых решений.

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг предложил, чтобы сразу после пленума были серьезно и срочно изучены и завершены платформы, на основе которых разработаны проекты документов съезда для представления на рассмотрение на 10-м пленуме и направления этих документов в адрес партийных организаций разных уровней для комментариев.

Наряду с этим, необходимо хорошо руководить работой по реализации Директивы Политбюро об организации конференций партийных организаций всех уровней при подготовке к XIV съезду КПВ, продолжать руководить работой по успешному выполнению запланированных программ и проектов на 2024-2025 гг. со стремлением к всесторонней реализации резолюции XIII съезда КПВ.

ИЖВ/ВИА

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