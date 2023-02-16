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Закрылось 20-е заседание Постоянного комитета Национального Собрания
Постоянный комитет НС принял две резолюции: резолюцию, регулирующую выполнение Регламента НС и резолюцию о задачах, полномочиях, структуре и организации Секретариата Постоянного комитета НС.
Председатель НС Выонг Динь Хюэ сообщил, что Постоянный комитет НС рассмотрел и принял решение о создании еще одного города, 2 городка, 34 кварталов и 11 поселков, уточнил границы ряда административных единиц общинного уровня в 10 провинциях, в то же время он сказал, что это очень важный шаг для совершенствования организации местной власти, а также реализации центрального постановления о градостроительстве.
Постоянный комитет НС единогласно одобрил предложение премьер-министра о назначении и освобождении от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Социалистической Республики Вьетнам в Малайзии.