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Закрылось 20-е заседание Постоянного комитета Национального Собрания

Во второй половине дня 15 февраля в Доме Национального Собрания (НС) Постоянный комитет НС 15-го созыва закрыл свое 20-е заседание.
  С заключительной речью выступил председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ. Фото: Зоан Тан/ВИА  
За 3 рабочего дня председатель НС выделил 3 законопроекта, в том числе: Закон о гражданской обороне, Закон о защите прав потребителей (с изменениями), Закон об электронных сделках (с изменениями), по которым Постоянный комитет НС вынес мнение и комментарии.

Постоянный комитет НС принял две резолюции: резолюцию, регулирующую выполнение Регламента НС и резолюцию о задачах, полномочиях, структуре и организации Секретариата Постоянного комитета НС.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ сообщил, что Постоянный комитет НС рассмотрел и принял решение о создании еще одного города, 2 городка, 34 кварталов и 11 поселков, уточнил границы ряда административных единиц общинного уровня в 10 провинциях, в то же время он сказал, что это очень важный шаг для совершенствования организации местной власти, а также реализации центрального постановления о градостроительстве.

Постоянный комитет НС единогласно одобрил предложение премьер-министра о назначении и освобождении от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Социалистической Республики Вьетнам в Малайзии.

ВИА/ИЖВ

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