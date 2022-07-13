Закрылось 13-е заседание Постоянного комитета НС

Председатель НС Выонг Динь Хюэ подтвердил, что все содержания заседания было тщательно рассмотрены, на все вопросы получен высокий консенсус депутатов.

На этом заседании Постоянный комитет НС обсудил и принял решение об изменении целевого назначения земель на леса, лесные и рисовые угодья с не менее чем двумя урожаями в год для реализации проекта скоростной автомагистрали Север-Юг в период 2021-2025 гг. , и рассмотрел отчет о работе омбудсмена законодательного органа в мае и июне, и проект постановления Постоянного комитета НС о надзоре за правовыми документами, издаваемыми органами НС.

На рассмотрение также были представлены проект постановления о функциях, задачах, полномочиях и организационной структуре Коллегии по делам депутатов Постоянного комитета НС и отчет о ходе строительства дороги Чыонгшондонг.

Ранее в тот же день Постоянный комитет под председательством постоянного заместителя Председателя НС Чан Тхань Мана рассмотрел итоги третьей сессии НС 15-го созыва и обсудила вопросы подготовки к четвертому заседанию.

Четвертая сессия продлится с 20 октября по 18 ноября. В ходе сессии ожидается одобрение семи законопроектов и первое рассмотрение еще шести.