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Закрылась 2-я внеочередная сессия Национального собрания 15-го созыва

Вторая внеочередная сессия Национального собрания Вьетнама (НС) завершилась сегодня после четырех дней напряженной, серьезной, демократичной и ответственной работы. Депутаты проголосовали за важное содержание, в том числе за Национальный генеральный план на период 2021–2030 годов с перспективой до 2050 года, Закон о медицинском обследовании и лечении (с поправками), а также дополнение сметы Государственного бюджета по безвозмездному иностранному капиталу на 2021 год.

Законодатели также обсудили различные финансовые вопросы и проголосовали за принятие Постановления о реализации ряда политик по профилактике и борьбе с эпидемиями и разрешении использования регистрационных удостоверений на обращение лекарственных средств и лекарственных ингредиентов, срок действия которых истек с 1 января 2023 года.

В части кадровой работы НС рассмотрело и приняло решение об освобождении от депутатского статуса двух народных депутатов, утвердив освобождение от должности двух заместителей премьер-министров, одобрило назначение заместителями премьер-министра Чан Хонг Ха и Чан Лыу Куанга.

В своем заключительном слове спикер НС Выонг Динь Хюэ подчеркнул, что под руководством Партии, Политбюро, консенсуса всей политической системы и поддержки международных друзей Вьетнам добился важных достижений со стабильной макроэкономикой и подконтрольной инфляцией.

Официальные данные показывают, что средний индекс потребительских цен на 2022 год увеличился только на 3,15% в рамках цели Национального собрания, рост валового внутреннего продукта достиг 8,02%, самого высокого уровня за последние 10 лет.

Доходы государственного бюджета достигли около 1,804 квадрилионов донгов, превысив прогноз на 27,76% и увеличившись на 14,12% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Между тем, стоимость импорта и экспорта достигла 732,5 млрд долларов США, с положительным сальдо торгового баланса седьмой год подряд в 11,2 миллиарда долларов.

Он отметил, что НС провело две очередные и одну внеочередную сессию, приняло 12 законопроектов, вынесло заключения по восьми другим законопроектам и приняло много важных постановлений.

Он подчеркнул, что 2023 год является основополагающим годом, имеющим большое значение в реализации Резолюций XIII съезда КПВ и пятилетнего плана на 2021-2025 годы.

Он подтвердил необходимость улучшения институциональности развития с упором на решение трудностей, своевременную поддержку производства и бизнеса лиц и компаний, создание пространства для развития и нового двигателя роста.

Важное значение также придается культурному развитию наряду с экономикой, политикой и обществом, реализации политики социального обеспечения, устойчивому сокращению бедности, обеспечению социального прогресса и справедливости, защите окружающей среды, заботе о материальной жизни и духовной жизни людей, особенно тех, кто имеет достойные заслуги, бедные домохозяйства, люди с чрезвычайно тяжелыми условиями в отдаленных, приграничных, островных районах и районах проживания этнических меньшинств.

Он призвал укреплять потенциал и поддерживать оборону и национальную безопасность, активизировать и повысить уровень внешних связей, повысить эффективность и качество международной интеграции; обеспечить мирную, стабильную и совместную среду для быстрого и устойчивого развития.

ВИА/ИЖВ

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