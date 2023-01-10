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Закрылась 2-я внеочередная сессия Национального собрания 15-го созыва
Законодатели также обсудили различные финансовые вопросы и проголосовали за принятие Постановления о реализации ряда политик по профилактике и борьбе с эпидемиями и разрешении использования регистрационных удостоверений на обращение лекарственных средств и лекарственных ингредиентов, срок действия которых истек с 1 января 2023 года.
В части кадровой работы НС рассмотрело и приняло решение об освобождении от депутатского статуса двух народных депутатов, утвердив освобождение от должности двух заместителей премьер-министров, одобрило назначение заместителями премьер-министра Чан Хонг Ха и Чан Лыу Куанга.
В своем заключительном слове спикер НС Выонг Динь Хюэ подчеркнул, что под руководством Партии, Политбюро, консенсуса всей политической системы и поддержки международных друзей Вьетнам добился важных достижений со стабильной макроэкономикой и подконтрольной инфляцией.
Официальные данные показывают, что средний индекс потребительских цен на 2022 год увеличился только на 3,15% в рамках цели Национального собрания, рост валового внутреннего продукта достиг 8,02%, самого высокого уровня за последние 10 лет.
Доходы государственного бюджета достигли около 1,804 квадрилионов донгов, превысив прогноз на 27,76% и увеличившись на 14,12% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Между тем, стоимость импорта и экспорта достигла 732,5 млрд долларов США, с положительным сальдо торгового баланса седьмой год подряд в 11,2 миллиарда долларов.
Он отметил, что НС провело две очередные и одну внеочередную сессию, приняло 12 законопроектов, вынесло заключения по восьми другим законопроектам и приняло много важных постановлений.
Он подчеркнул, что 2023 год является основополагающим годом, имеющим большое значение в реализации Резолюций XIII съезда КПВ и пятилетнего плана на 2021-2025 годы.
Он подтвердил необходимость улучшения институциональности развития с упором на решение трудностей, своевременную поддержку производства и бизнеса лиц и компаний, создание пространства для развития и нового двигателя роста.
Важное значение также придается культурному развитию наряду с экономикой, политикой и обществом, реализации политики социального обеспечения, устойчивому сокращению бедности, обеспечению социального прогресса и справедливости, защите окружающей среды, заботе о материальной жизни и духовной жизни людей, особенно тех, кто имеет достойные заслуги, бедные домохозяйства, люди с чрезвычайно тяжелыми условиями в отдаленных, приграничных, островных районах и районах проживания этнических меньшинств.
Он призвал укреплять потенциал и поддерживать оборону и национальную безопасность, активизировать и повысить уровень внешних связей, повысить эффективность и качество международной интеграции; обеспечить мирную, стабильную и совместную среду для быстрого и устойчивого развития.