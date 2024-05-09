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Закон о земле 2024 привлечет миллиарды долларов денежных переводов на рынок недвижимости
По мнению Вьетнамской ассоциации риэлторов (VARS), новый правовой коридор обеспечит более благоприятные условия для них для владения домами во Вьетнаме, тем самым стимулируя денежные переводы на рынки недвижимости.
Эксперты VARS считают, что новые положения, включенные в Закон о земле 2024 года, которые позволяют иностранным гражданам владеть правами на землепользование во Вьетнаме, соответствуют международным тенденциям и имеют положительное влияние.
Объем денежных переводов во Вьетнам, который оценивается в миллиарды долларов в год и продолжает расти, и станет поддержкой для рынка недвижимости в ближайшее время, особенно в условиях нынешней нехватки капитала в этом секторе, считают они.
Заместитель управляющего директора Savills Vietnam Трой Гриффитс отметил, что изменения в пересмотренном Законе о земле приведут к расширению инвестиционных возможностей для вьетнамцев, проживающих зарубежом, и создадут высокий потенциал для рынка благодаря прямым инвестиционным ресурсам от этой группы.
Президент VARS Нгуен Ван Динь отметил, что в долгосрочной перспективе денежные переводы приведут к сильному спросу, способствующему росту сектора недвижимости, добавив, что наряду с эффективной реализацией закона, Вьетнам должен продолжать совершенствовать системы транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры, а также другие государственные услуги для повышения конкурентоспособности внутреннего рынка недвижимости.
В то же время страна должна предоставить налоговые льготы для проживающих зарубежом вьетнамцев, чтобы они инвестировали в рынок недвижимости, особенно в крупномасштабные проекты и проекты с высокой выгодой для общества, обеспечивая при этом прозрачность соответствующих правовых норм и изучая международный опыт привлечения денежных средств на рынок.
Эксперт также посоветовал компаниям, занимающимся недвижимостью, разрабатывать проекты с высокими стандартами и качеством строительства, чтобы удовлетворить спрос вьетнамцев, проживающих зарубежом, а также поддержать их в аренде жилья.
По данным Государственного комитета по делам вьетнамцев, проживающих зарубежом, в настоящее время около 6 миллионов вьетнамцев живут и работают в более чем 130 странах и территориях, а также около 650 000 вьетнамских приезжих рабочих в 40 странах и территориях.
Вьетнам входит в десятку стран с самыми высокими денежными переводами в мире и в тройку лидеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С 1993 года (первый год ведения статистики денежных переводов) по конец 2022 года их объем превысил 190 миллиардов долларов США, что почти равно объему прямых иностранных инвестиций, вложенных за тот же период.
Только в 2023 году объем денежных переводов, поступающих в страну, по оценкам, составит около 16 миллиардов долларов США, что на 32% больше, чем в предыдущем году.
По оценкам, ежегодно до 25 % денежных переводов вливается в рынок недвижимости.