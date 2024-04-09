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НОВОСТИ

Закон о земле 2024: Движущая сила к процветанию вьетнамского рынка недвижимости в ближайшее время

Закон о земле (пересмотренный), принятый в январе Национальным собранием (НС), является огромным шагом вперед, который демонстрирует внимание партии, государства, правительства и Национального собрания к защите прав вьетнамцев, проживающих за рубежом. По словам доктора Фан Бить Тхиена, члена Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама и председателя Ассоциации вьетнамских женщин в Венгрии Закон о земле (пересмотренный), принятый в январе Национальным собранием (НС), является огромным шагом вперед, который демонстрирует внимание партии, государства, правительства и Национального собрания к защите прав вьетнамцев, проживающих за рубежом.

По ее словам, в процессе внесения поправок в закон о земле сами вьетнамцы, проживающие за рубежом, неоднократно участвовали в конференциях и семинарах, чтобы собрать мнения и рекомендации по вопросам, связанным с их правами и обязанностями.

Согласно пересмотренному закону, граждане Вьетнама, проживающие за рубежом, имеют полное право на равне с теми, кто живёт на родине, пользоваться землей и собственными домами, подчеркнула она, добавив, что это стимулирует их вкладывать больше инвестиций в рынок недвижимости на родине.
Инвестиции в покупку домов и права землепользования не только приносят пользу вьетнамцам, проживающим за рубежом, но и помогают увеличить источник денежных переводов из-за рубежа на родину, способствуя развитию страны.

Фан Бить Тхиен выразила надежду, что Национальное собрание и правительство издадут указы и инструкции, способствующие выполнению закона.

Она также предложила несколько рекомендаций по вопросам, связанным с реализацией договоров купли-продажи, передачи и наследования прав землепользования, заявив, что необходимо упростить соответствующие административные процедуры, чтобы вьетнамцам, проживающим за рубежом, было проще владеть домами во Вьетнаме.

В контексте простаивающего рынка недвижимости, поскольку предложение в изобилии, пересмотренный закон о земле, как ожидается, будет способствовать стимулированию спроса со стороны вьетнамцев, проживающих за рубежом, тем самым делая вьетнамский рынок недвижимости более ярким и оживленным в ближайшее время, продолжила она.

ВИА/ИЖВ

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