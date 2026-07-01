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Закон об электронной коммерции вступает в силу с 1 июля: возможность восстановить порядок на цифровом рынке
Заместитель начальника Управления электронной коммерции и цифровой экономики Министерства промышленности и торговли Вьетнама Хоанг Нинь отметил, что Закон об электронной коммерции отражает новый подход в формировании политики: одновременно содействовать развитию и повышать эффективность государственного управления. Закон не только стимулирует инновации и цифровую трансформацию, но и направлен на обеспечение прозрачного, здорового и устойчивого функционирования рынка. Одновременно он подчёркивает значение стабильной и понятной правовой базы, создающей условия для участия предприятий и граждан в цифровом рынке в рамках гарантированной свободы предпринимательской деятельности.
Одним из важных положений закона является восстановление рыночной дисциплины посредством чёткого распределения ответственности между участниками, особенно среди цифровых посреднических платформ. Требования к прозрачности информации, подтверждению данных, контролю за товарами и защите прав потребителей усиливаются в более проактивном направлении, что способствует ограничению мошенничества и развитию справедливой конкуренции.
Кроме того, в законе чётко отражена ориентация на устойчивое развитие: поощряются модели «зелёной» электронной коммерции, оптимизация логистики и использование экологически безопасной упаковки, что связывает развитие электронной торговли с целями зелёного роста. Закон также расширяет возможности для участия малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей и стартапов в цифровом рынке, обеспечивая более инклюзивный процесс цифровой трансформации.
С точки зрения функционирования платформ происходит изменение подхода к управлению: торговые площадки рассматриваются не только как технические посредники, но и как участники рынка с более конкретной ответственностью. Платформы обязаны обеспечивать открытость и подтверждение информации о продавцах, товарах и условиях сделок, одновременно создавая механизмы для активного выявления и устранения нарушений, а также приёма обращений на всех этапах совершения транзакций. Кроме того, меры по защите прав потребителей усиливаются за счёт прозрачных механизмов подачи жалоб, возврата товаров, компенсации и требований по защите персональных данных, что способствует укреплению доверия в сфере электронной коммерции.
Комментируя этот вопрос, начальник отдела управления деятельностью в сфере электронной коммерции Управления электронной коммерции и цифровой экономики Министерства промышленности и торговли Вьетнама Ле Тхи Ха отметила, что цифровая среда с её открытостью, быстрыми темпами развития и трансграничным характером создаёт серьёзные вызовы для государственного управления. Всё более сложные формы мошенничества позволяют легко менять информацию, скрывать личность или перемещаться между различными платформами, что усложняет выявление и пресечение нарушений.
В этих условиях Закон об электронной коммерции разработан с ориентацией на усиление управления на основе данных и технологий, а также на чёткое определение ответственности участников цифровой экосистемы. Такой подход означает переход от простого стимулирования развития к развитию с контролем, обеспечивающему более прозрачный, безопасный и стабильный рынок.
Одним из заметных нововведений является требование к платформам электронной коммерции проводить идентификацию продавцов, хранить данные о транзакциях и предоставлять информацию по запросу государственных органов управления. Одновременно усиливаются требования к прозрачности информации о товарах, особенно в отношении чувствительных категорий продукции, что способствует защите потребителей и созданию справедливой конкурентной среды.
С 1 июля 2026 года продавцы, относящиеся к категориям Shopee Mall, «Любимый магазин» и «Любимый магазин+», получат дополнительные преимущества, включая сокращение сроков обработки жалоб, оптимизацию процедуры одобрения товаров, усиленную поддержку при возврате продукции и возврате денежных средств, а также доступ к приоритетному обслуживанию клиентов. Регулярно будут проводиться обучающие программы и консультации по налоговым вопросам, чтобы помочь продавцам своевременно обновлять знания о новых требованиях.
По мнению экспертов, вступление Закона об электронной коммерции в силу с 1 июля позволит рынку развиваться в направлении большей прозрачности, чёткости и ответственности на каждом этапе сделки. При одновременном внедрении требований по идентификации продавцов, раскрытию информации о товарах и контролю деятельности платформ существующие «серые зоны» цифровой среды будут постепенно сокращаться, создавая стабильные условия конкуренции для добросовестного бизнеса.