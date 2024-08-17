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Закон должен быть разработан для устранения недостатков законодательства, связанного с финансами

16 августа в правительственном здании премьер-министр Фам Минь Тьинь, глава Руководящего комитета по рассмотрению и решению проблем в системе правовых документов, председательствовал на заседании Постоянного комитета правительства по предложению о разработке законов и внесении изменений и дополнений в 7 законов, находящихся в ведении Министерства финансов.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на заседании16 августа. Фото: ВИA  
Участники заседания обсудили и прокомментировали доклад, в котором предлагается разработать Закон о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона о государственном бюджете; Закона об управлении и использовании государственных активов; Закона о национальных резервах; Бухгалтерского закона; Закона о независимом аудите; Закона о ценных бумагах; Закона о налоговом администрировании.

В своей речи на заседании премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что стратегический институциональный прорыв очень важен, поэтому правительство решительно настроено устранить институциональные препятствия. Необходимо тщательно рассмотреть и устранить практические проблемы с целью стабилизации макроэкономики, стимулирования роста, контроля над инфляцией, обеспечения основных экономических балансов, внося вклад в реализацию поставленных на 13-м съезде КПВ задач.

Комментируя ряд законов, глава правительства заявил, что государственное управление заключается в разработке инструментов надзора, проверки, стандартов, критериев, положений, стратегий построения, планирования и др. Министерствам и ведомствам необходимо избегать ситуации выполнения многих тривиальных задач, необходимо ставить национальные интересы на первое место, необходимо усиливать контроль и децентрализацию, а также распределение ресурсов, усилить надзор и проверку...

Согласившись с необходимостью разработки закона о внесении изменений и дополнений в семь законов, связанных с финансами, с целью устранения юридических препятствий, он попросил пересмотреть фундаментальное и срочное содержание, которое служит макроэкономической стабилизации, контролю инфляции и стимулированию роста, а также обеспечению основных балансов экономики.

Помимо совершенствования государственного управления через политику, процессы, стандарты, инструменты экспертизы и надзора, новый закон должен способствовать реформе административных процедур, искоренению механизма «проси - давай», сокращению бюрократии для населения и предприятий, а также предотвращению условий для коррупции и негативных явлений.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил руководителей министерств и отраслей продолжать тщательно изучать и высказывать свое мнение.
Он поручил Министерству финансов завершить работу над законопроектом, чтобы правительство могло представить его на 8-й сессии Национального собрания (НС) 15-го созыва в октябре этого года. Министерство также должно тесно координировать свои действия с ведомствами НС в процессе разработки законопроекта.

ИЖВ/ВИА

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