НОВОСТИ
Законы должны институционализировать руководящие принципы партии
Он поручил заместителям премьер-министра непосредственно следить за пересмотром и доработкой законопроектов, обеспечивая целенаправленное руководство и подотчетность на протяжении всего законотворческого процесса. Резолюция совещания послужит дорожной картой для министерств и ведомств по доработке и завершению их законодательных предложений и резолюций для представления.
Премьер-министр обозначил конкретные принципы, которым следует следовать. Во всех законодательных изменениях должно быть четко указано, какой контент удаляется, пересматривается, добавляется или упрощается. Это включает в себя сокращение бюрократической волокиты, децентрализацию власти и решение спорных вопросов, требующих руководства на более высоком уровне. В правоохранительных органах он распорядился четко определить ответственных сотрудников, задачи, сроки, ответственность, конечные результаты и полномочия.
Министры и главы ведомств министерского уровня, возглавляющие разработку законов, указов и постановлений, должны контролировать все этапы процесса - от формулировки до представления. Они также должны активно координировать с органами НС представление, пересмотр и доработку законодательных предложений, а также оперативно сообщать о возникающих проблемах соответствующим органам власти для своевременного руководства.
Министерству юстиции было поручено тесно сотрудничать с другими министерствами и ведомствами для активного рассмотрения и подготовки предложений по законам, указам и резолюциям для включения в законодательную программу 2026 года. Кроме того, министерство должно провести всесторонний обзор выполнения заключения Политбюро, в котором изложены направления законотворчества на срок полномочий НС 15-го созыва. На основе этого обзора, как ожидается, будут предложены законодательные направления для срока полномочий НС 16-го созыва.
Среди законопроектов, обсуждаемых на заседании, - законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые статьи Закона о планировании, пересмотренный проект Закона о государственном бюджете, законопроекты о внесении изменений и дополнений в статьи ряда законов, в том числе Закона о торгах, Закона об инвестициях в государственно-частное партнерство, Закона о таможне, Закона о налогах на экспорт и импорт, Закона об инвестициях, Закона о государственных инвестициях, Закона об управлении и использовании государственной собственности; проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые статьи Закона о предприятиях, а также проект закона о внесении изменений и дополнений в Закон о кредитных учреждениях