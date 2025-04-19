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Законы должны институционализировать руководящие принципы партии

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул необходимость конкретизации и институционализации руководящих принципов партии, ускорения децентрализации и делегирования полномочий в законотворчестве при поддержке надежных механизмов надзора и адекватного распределения ресурсов.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на встрече. Фото: ВИA  
Закрывая второе заседание правительства по законотворчеству в Ханое 18 апреля, премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил конструктивные отзывы членов кабинета министров и попросил министров и руководителей отраслей доработать законопроекты, чтобы подготовить их к представлению на 9-й сессии Национального собрания 15-го созыва в мае.

Он поручил заместителям премьер-министра непосредственно следить за пересмотром и доработкой законопроектов, обеспечивая целенаправленное руководство и подотчетность на протяжении всего законотворческого процесса. Резолюция совещания послужит дорожной картой для министерств и ведомств по доработке и завершению их законодательных предложений и резолюций для представления.

Премьер-министр обозначил конкретные принципы, которым следует следовать. Во всех законодательных изменениях должно быть четко указано, какой контент удаляется, пересматривается, добавляется или упрощается. Это включает в себя сокращение бюрократической волокиты, децентрализацию власти и решение спорных вопросов, требующих руководства на более высоком уровне. В правоохранительных органах он распорядился четко определить ответственных сотрудников, задачи, сроки, ответственность, конечные результаты и полномочия.

Министры и главы ведомств министерского уровня, возглавляющие разработку законов, указов и постановлений, должны контролировать все этапы процесса - от формулировки до представления. Они также должны активно координировать с органами НС представление, пересмотр и доработку законодательных предложений, а также оперативно сообщать о возникающих проблемах соответствующим органам власти для своевременного руководства.

Министерству юстиции было поручено тесно сотрудничать с другими министерствами и ведомствами для активного рассмотрения и подготовки предложений по законам, указам и резолюциям для включения в законодательную программу 2026 года. Кроме того, министерство должно провести всесторонний обзор выполнения заключения Политбюро, в котором изложены направления законотворчества на срок полномочий НС 15-го созыва. На основе этого обзора, как ожидается, будут предложены законодательные направления для срока полномочий НС 16-го созыва.

Среди законопроектов, обсуждаемых на заседании, - законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые статьи Закона о планировании, пересмотренный проект Закона о государственном бюджете, законопроекты о внесении изменений и дополнений в статьи ряда законов, в том числе Закона о торгах, Закона об инвестициях в государственно-частное партнерство, Закона о таможне, Закона о налогах на экспорт и импорт, Закона об инвестициях, Закона о государственных инвестициях, Закона об управлении и использовании государственной собственности; проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые статьи Закона о предприятиях, а также проект закона о внесении изменений и дополнений в Закон о кредитных учреждениях

ИЖВ/ВИА

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