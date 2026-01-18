Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствует на седьмом заседании Правительственного руководящего комитета по рассмотрению и устранению препятствий в системе правовых документов в Ханое.



Законотворчество в целях развития носит фундаментальный, стратегический и долгосрочный характер, в то время как законотворчество в сфере профилактики и контроля остаётся регулярным и важным, заявил 17 января премьер-министр Фам Минь Тьинь.

Председательствуя на седьмом заседании Правительственного руководящего комитета по рассмотрению и устранению препятствий в системе правовых документов в Ханое, премьер-министр, возглавляющий данный комитет, отметил, что усилия по разработке и совершенствованию законов, а также по устранению институциональных «узких мест» дали заметные результаты, особенно в 2025 году.

В докладе руководящего комитета отмечается, что с 2020 года Правительство и соответствующие министерства и ведомства рассмотрели и урегулировали 3 093 вопроса, отклика и рекомендации, связанные с правовым регулированием во всех сферах. Из них 2 142 были решены, 817 находятся на стадии рассмотрения, 92 признаны не являющимися правовыми «узкими местами», а 44 переданы на рассмотрение компетентным органам.

Кроме того, руководящий комитет провёл пересмотр законов, резолюций Национального собрания, постановлений и резолюций Постоянного комитета Национального собрания, которые более не соответствуют Закону об организации Правительства, рассмотрел правовые вопросы, возникшие в связи с административной реорганизацией и моделью двухуровневого местной администрации, а также отреагировал на 173 рекомендации со стороны бизнеса относительно правовых препятствий.

Только в 2025 году работа по формированию и совершенствованию институтов проводилась с высокой решимостью, что позволило выполнить крупнейший на сегодняшний день объём законотворческой работы и обеспечить коренное обновление законодательного мышления.

Правительство представило Национальному собранию на утверждение 99 законов и резолюций, включая 55 документов, принятых на 10-й сессии Национального собрания XV созыва, а также 374 постановления и 18 нормативных резолюций.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что прозрачность в законотворческой деятельности повысилась, взаимодействие между Правительством, Национальным собранием и другими ведомствами было укреплено, а также был рассмотрен и учтён значительный объём мнений и предложений со стороны общественности и бизнеса.

Он подчеркнул, что результаты проведённого обзора являются надёжным источником данных для совершенствования институтов, позволяя своевременно вносить изменения и дополнения в правовые документы.

Вместе с тем премьер-министр указал на сохраняющиеся трудности, такие как большое количество правовых документов, требующих пересмотра, неравномерные темпы работы и задержки с принятием подзаконных актов.

Он выделил ключевые уроки, включая строгое следование руководящим принципам Партии и требованиям практики, усиление персональной ответственности руководителей, приоритетное распределение ресурсов, укрепление межведомственной координации, а также расширение участия общественности и деловых кругов.

Отметив предстоящий значительный объём работы по формированию и совершенствованию институтов и законодательства, премьер-министр призвал министров, руководителей отраслей и местных органов власти строго выполнять выводы Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама, активно брать на себя полную ответственность за институциональное развитие в своих сферах и обеспечивать своевременную институционализацию партийной политики, не допуская ситуации, когда «законы ждут постановлений, а постановления - циркуляров».