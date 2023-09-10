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Законодатель: Визит президента Джо Байдена – важная веха как для Вьетнама, так и для США
По ее словам, этот визит станет важной вехой как для Вьетнама, так и для США в период президентства Джо Байдена, способствуя продвижению отношений между двумя странами на новую высоту для мира, сотрудничества и всеобъемлющего и устойчивого развития.
Всеобъемлющее партнерство между Вьетнамом и США в последнее время получило глубокое и существенное развитие, основой которого является экономическое, финансовое, торговое и инвестиционное сотрудничество. Соединенные Штаты подтверждают свое уважение к политическим институтам Вьетнама и поддерживают стремление Вьетнама стать «сильной, процветающей и независимой» страной.
Торгово-экономическое сотрудничество развивается быстрыми темпами и является движущей силой двусторонних отношений, товарооборот двух стран в 2022 году достиг рекордных 123 миллиардов долларов США. Вьетнам стал одним из семи крупнейших торговых партнеров Соединенных Штатов, и Соединенные Штаты продолжают оставаться крупнейшим экспортным рынком Вьетнама на протяжении многих лет.
Сотрудничество в сфере безопасности и обороны достигло конкретного прогресса, при этом преодоление последствий войны продолжает оставаться ярким пятном в отношениях двух стран, внося важный вклад в процесс примирения, выздоровления и укрепления доверия, а также открывает больше возможностей для сотрудничества в других ключевых областях.
Обе стороны продолжают укреплять сотрудничество в реагировании на изменение климата и энергетический переход, тесно координируя свои действия по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, особенно в рамках Совета Безопасности ООН и механизмов АСЕАН.
Благодаря усилиям обеих сторон отношения сотрудничества между Национальными собраниями двух стран в последнее время претерпели множество значительных изменений, о чем свидетельствует увеличение количества взаимных визитов на всех уровнях, особенно на высоком уровне; обменная и контактная деятельность между профильными органами законодательных органов, парламентариями... Только в этом году Конгресс США направил с визитом во Вьетнам пять делегаций.
Ле Тху Ха считает, что результаты, будучи достигнутые в ходе визита, будут способствовать выводу отношений двух стран на новый уровень.
Она также выразила надежду, что обе стороны будут активно координировать свои действия для создания и развертывания новых и более эффективных двусторонних и многосторонних механизмов экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества для поддержания и продвижения развития торговли, быстрых и устойчивых инвестиций. В то же время она надеется, что американская сторона поддержит и поможет Вьетнаму завершить институциональную, правовую и финансовую основу для сбалансированного энергетического перехода, гармонизации выгод/затрат между государством, людьми и бизнесом в энергетическом переходе.
Что касается сотрудничества между двумя парламентами, Ле Тху Ха уверена, что отношения между двумя парламентами будут активно развиваться, чтобы соответствовать Всеобъемлющему партнерству между двумя странами. Она еще надеется, что обе стороны увеличат обмен делегациями на всех уровнях, особенно на высоком, создадут механизм регулярного обмена и диалога между двумя законодательными органами.