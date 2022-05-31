Законодатели тщательно проверяют реализацию политики и законов, связанных с планированием

На заседании НС во второй половине дня 30 мая. (Фото: Зоан Тан/ВИА) На заседании НС во второй половине дня 30 мая. (Фото: Зоан Тан/ВИА)

Высший законодательный орган целый рабочий день потратил на обсуждение работы по высшему надзору. Заседание транслировалось в прямом эфире по центральному телевидению и радиоканалу.

Председатель комитета НС по экономическим вопросам Ву Хонг Тхань выступил с докладом, в котором подробно рассказал о надзоре за выполнением политики и законов, связанных с планированием, с момента вступления в силу Закона о планировании.

В ходе обсуждения свое мнение высказали 39 депутатов, а дискутировал один депутат, большинство из которых согласились с отчетом надзорной группы НС.

Вопросы обсудили министр природных ресурсов и окружающей среды Чан Хонг Ха, министр строительства Нгуен Тхань Нги, министр сельского хозяйства и развития сельских местностей Ле Минь Хоан, министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиен, министр планирования и инвестиций Нгуен Тьи Зунг.

31 мая законодатели заслушают приложения и отчеты о проверке инвестиционных планов строительства скоростных дорог на Юге, о проектах строительства концевых линий в Ханое и Хошимине, и отчет о разъяснении, получении и доработке проекта Закона о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона об интеллектуальной собственности.