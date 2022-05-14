Законодатели США поддерживают центральную роль АСЕАН в регионе

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и лидеры других стран АСЕАН провели рабочий обед с законодателями США в Вашингтоне 12 мая (время местное).

Участники обсудили вопросы, связанные с сотрудничеством в сфере торговли, инвестиций, народной дипломатии, наукой и технологиями, развитием возобновляемых источников энергии, реагированием на вызовы безопасности в регионе и мире.

Комментируя важную роль АСЕАН для мира, стабильности и развития в регионе, парламентарии США подтвердили свою поддержку центральной роли ассоциации, пообещав работать для активного, конструктивного и ответственного участия США в региональном сотрудничестве.

Они предложили приоритет усилий по борьбе с пандемией COVID-19 и содействию восстановлению, поощряя больше предложений о сотрудничестве, инициативах и программах в областях, представляющих общий интерес.

Они выразили надежду на то, что обе стороны будут укреплять сотрудничество в целях развития диалога и сотрудничества для эффективного реагирования и решения проблем в регионе, а также высоко оценили усилия по разработке Кодекса поведения в Восточном море (COC), способствующего поддержанию и обеспечение обстановки мира, безопасности и стабильности в регионе.

Выступая на мероприятии, премьер-министр Тьинь высоко оценил товарищеские отношения и поддержку Конгресса США, который внес важный вклад в динамичное и сильное развитие отношений между АСЕАН и США за последние 45 лет. По этому случаю глава вьетнамского правительства поблагодарил Конгресс США и народ за помощь АСЕАН, в том числе Вьетнаму, в борьбе с пандемией COVID-19 в течение последних двух лет.

Премьер-министр Тьинь подчеркнул, что изменения в региональной и глобальной ситуации являются вызовами, а также мотивацией для АСЕАН и США объединить усилия друг с другом для общего развития. АСЕАН приветствует приверженность США поддержке роли ассоциации и готова координировать свои действия с США для преодоления пандемии, в то же время оставляя двери широко открытыми для американских компаний, стремящихся найти бизнес и инвестиции в АСЕАН для успешного восстановления и поддержания каналы поставок. Он заявил, что АСЕАН ожидает, что рабочие силы, в том числе США, будут сотрудничать с ассоциацией в обеспечении мира, стабильности, авиационной и морской безопасности, безопасности и свободы в Восточном море.

Вьетнамский лидер предложил наладить регулярные контакты посредством встреч Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (AIPA) и Конгресса США в целях укрепления доверия и поддержания искреннего диалога во всех сферах сотрудничества.

Он заявил, что необходимо установить отношения сотрудничества на основе равенства и взаимной выгоды между законодательными органами, прокладывая путь для долгосрочного и всестороннего сотрудничества между парламентами для эффективной координации политики в решении общих проблем.

Премьер-министр также подчеркнул необходимость уделять больше внимания программам сотрудничества для инклюзивного, равноправного и устойчивого развития, создания условий для совместного развития будущих поколений. Он выразил надежду, что США будут сотрудничать с АСЕАН в усилиях по сокращению разрыва в развитии в регионе АСЕАН, особенно для того, чтобы включить отдаленные районы, такие как регион Меконга, в общий поток развития стран и всего региона.

После рабочего обеда с законодателями США в тот же день премьер-министр Тьинь и лидеры других стран АСЕАН встретились с представителями крупного бизнеса США.