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Законодатели проголосуют за закон о мобильной милиции

Национальное собрание (НС) планирует провести голосование по закону «О мобильной милиции» и постановлению о создании специализированной наблюдательной делегации НС в 2023 году на проходящей 14 июня третьей сессии.
  На заседании. Фото: ВИА  

После голосования законодатели обсудят проект Закона о внедрении демократии на низовом уровне. Законопроект состоит из 7 глав и 74 статей, добавляя много нового к существующим положениям в этой области, в том числе о внедрении демократии в агентствах.

Во второй половине дня НС представит свое мнение по проекту пересмотренного Закона о предупреждении и борьбе с домашним насилием. Поправки направлены на совершенствование нормативных актов, чтобы лучше защищать права человека в соответствии с Конституцией 2013 года, повышать эффективность и действенность государственных и социальных институтов, а также роль семьи в этом вопросе, тем самым поддерживая здравые традиционные культурные ценности и стимулируя социально-экономическое развитие в новом контексте.

В пересмотренном законопроекте, состоящем из 6 глав и 62 статей, основное внимание уделяется мерам по предотвращению насилия в семье, а также защите и помощи жертвам; созданию координационных механизмов и условий для осуществления профилактики и борьбы с насилием в семье; и поощрять социализацию в этой области.


ВИА

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