Законодатели предлагают внести изменения в Закон о медицинском освидетельствовании и лечении

Многие депутаты отмечали, что за 10 лет реализации закон создал важную правовую базу для заботы и охраны здоровья людей посредством управления медицинской деятельностью, обеспечения прав пациентов. Однако он выявил ряд недостатков и ограничений, что сделало его более непригодным для реальности.

По словам представителя провинции Бакнинь Нгуен Тхи Ха, в законопроекте должна быть определена политика, направленная на поощрение исследований, применения науки и технологий в медицинском обследовании и лечении посредством поддержки в области землепользования, налогообложения и финансов, что позволит привлечь больше инвестиций и знаний из других стран.

Депутаты подчеркнули необходимость ужесточения правил, касающихся полномочий на выдачу лицензий на медицинскую практику, с координацией между соответствующими ведомствами.

В то же время они предложили дополнить законопроект положениями о международном сотрудничестве в области медицинского обследования и лечения, обучения персонала, передачи технологий, поддержки пациентов и транспорта между Вьетнамом и другими странами.

Чан Тхи Ньи Ха, представитель Ханоя, сказала, что, исходя из уроков, извлеченных из профилактики и борьбы с COVID-19, в законопроект включены положения, которые позволяют медицинской системе более плавно реагировать на чрезвычайные ситуации.

Что касается использования языка при оказании медицинских услуг иностранцам, Ха сказала, что необходимо обеспечить выполнимость правил и безопасность для пациентов, создавая при этом благоприятные условия для доступа пациентов к современным медицинским услугам, создавая возможности для отечественных медицинских работников поглощать научные достижения и медицинские технологии мира.

Ха отметила, что положение о том, что иностранные практикующие врачи должны свободно говорить по-вьетнамски, чтобы им было разрешено работать во Вьетнаме, следует пересмотреть, чтобы оно соответствовало действительности.

Соглашаясь с Ха, представитель провинции Бакнинь Нгуен Тхи Ха заявила, что это положение следует пересмотреть, чтобы избежать создания препятствий для доступа вьетнамских медицинских работников к передовой медицинской науке и технологиям в мире, особенно в нынешний период международной интеграции.

Что касается цен на медицинские услуги, то депутаты посчитали, что законопроект должен полностью уточнить цены на медицинские услуги по диспансеризации и лечению с учетом факторов, влияющих на стоимость услуг.

Представитель провинции Ханам Чан Ван Кхай предложил составителю законопроекта продолжить разъяснение принципов закупки и использования предметов медицинского назначения и лекарственных средств, положения о диспансеризации и лечении в особых условиях при особых группах заболеваний, общие правила и критерии определения затрат на медицинские услуги по обследованию и лечению, а также управление и закупку медицинского оборудования из различных источников финансирования.