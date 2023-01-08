Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Законодатели поддержали принятие национального генерального плана на 2021-2030 годы

Многие законодатели высказались в поддержку принятия Национальным собранием (НС) резолюции о национальном генеральном плане на 2021–2030 годы с перспективой до 2050 года при обсуждении на проходящей второй внеочередной сессии парламента 7 января.
На встрече. Фото: ВИА
Проект генерального плана нацелен на то, чтобы к 2050 году Вьетнам стал развитой страной с высоким уровнем доходов и равным, демократическим и цивилизованным обществом. Он будет стремиться к ежегодному росту ВВП на уровне 6,5-7,5% в период с 2031 по 2050 год, а также к ВВП на душу населения в размере 27.000-32.000 долларов США и уровню урбанизации 70-75% к 2050 году.

Вьетнам также стремится зарекомендовать себя как развивающаяся страна с современной промышленностью, доходом выше среднего и экономическим ростом, обусловленным наукой, технологиями, инновациями и цифровой трансформацией к 2030 году.

Для достижения целей в национальном генеральном плане определены группы основных задач, в том числе формирование национальной инфраструктуры, активизация экономической реструктуризации в тандеме с реформой модели роста и разработка национальных столпов роста.

Законодатели разделили мнение о том, что национальный генеральный план важен и необходим, поскольку он послужит основой для разработки и реализации планов отраслей, регионов и местностей.

Чинь Суан Ан, депутат НС от южной провинции Донгнай, сказал, что проект генерального плана имеет прочную политическую, юридическую и практическую основу, отметив, что он должен быть выполнимым, эффективным, понятным и простым для оценки и мониторинга.

Вторя этой точке зрения, депутат Чан Куанг Минь из центральной провинции Куангбинь указал на важность сотрудничества с другими странами и прогнозирования региональной и международной ситуации, чтобы гарантировать устойчивость генерального плана.

Некоторые другие законодатели рекомендовали редакционному агентству, Министерству планирования и инвестиций, пересмотреть некоторые положения, чтобы убедиться, что генеральный план соответствует действительности.

На заседании министр планирования и инвестиций Нгуен Тьи Зунг представил дополнительную информацию по затронутым депутатами НС вопросам.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top