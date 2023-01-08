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Законодатели поддержали принятие национального генерального плана на 2021-2030 годы
Вьетнам также стремится зарекомендовать себя как развивающаяся страна с современной промышленностью, доходом выше среднего и экономическим ростом, обусловленным наукой, технологиями, инновациями и цифровой трансформацией к 2030 году.
Для достижения целей в национальном генеральном плане определены группы основных задач, в том числе формирование национальной инфраструктуры, активизация экономической реструктуризации в тандеме с реформой модели роста и разработка национальных столпов роста.
Законодатели разделили мнение о том, что национальный генеральный план важен и необходим, поскольку он послужит основой для разработки и реализации планов отраслей, регионов и местностей.
Чинь Суан Ан, депутат НС от южной провинции Донгнай, сказал, что проект генерального плана имеет прочную политическую, юридическую и практическую основу, отметив, что он должен быть выполнимым, эффективным, понятным и простым для оценки и мониторинга.
Вторя этой точке зрения, депутат Чан Куанг Минь из центральной провинции Куангбинь указал на важность сотрудничества с другими странами и прогнозирования региональной и международной ситуации, чтобы гарантировать устойчивость генерального плана.
Некоторые другие законодатели рекомендовали редакционному агентству, Министерству планирования и инвестиций, пересмотреть некоторые положения, чтобы убедиться, что генеральный план соответствует действительности.
На заседании министр планирования и инвестиций Нгуен Тьи Зунг представил дополнительную информацию по затронутым депутатами НС вопросам.