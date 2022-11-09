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Законодатели обсудят законопроект о гражданской обороне 9 ноября
Разработка Закона о гражданской обороне направлена на завершение правового коридора и создание благоприятных условий для активного предотвращения, контроля и реагирования на бедствия, инциденты, стихийные бедствия и эпидемии, обеспечивая безопасность страны в случае возникновения таких ситуаций.
Законопроект состоит из 7 глав и 71 статьи, разъясняющих положения о деятельности в области гражданской обороны, права и обязанности учреждений, организаций и отдельных лиц при участии в деятельности, а также государственное управление и ресурсы для их осуществления.
На обсуждении 1 ноября законодатели пришли к выводу, что разработка закона поможет справиться с текущими проблемами и препятствиями в осуществлении мероприятий по гражданской обороне, удовлетворяя требованиям в области национального строительства и охраны, а также защиты людей, учреждений, организаций и гражданской экономики.
Ранее, 30 августа 2022 года, Политбюро приняло постановление о гражданской обороне до 2030 года и последующих годах, в котором была поставлена цель разработать Закон о гражданской обороне к 2025 году.