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Законодатели обдумывают решения для дельты Меконга
Он также воспользовался случаем и попросил делегации Национального собрания проконтролировать использование этой суммы.
В долгосрочной перспективе премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул важность крупномасштабных проектов, особенно в провинциях Баклиеу, Виньлонг и Камау, которые особенно уязвимы к оползням и потере земель из-за изменения климата.
По его словам, в дельте Меконга предстоит решить множество задач, но как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе основное внимание уделяется решению проблем оползней, проседаний, проникновения соленой воды и засухи.
По словам премьер-министра, правительство поручает Министерству сельского хозяйства и развития сельских местностей разработать процесс выращивания 1 миллиона гектаров риса, продвигая экологически чистое и устойчивое сельское хозяйство для обеспечения продовольственной безопасности и устойчивого экспорта.
Он призвал обратить внимание на решение других важных вопросов, таких как обучение и развитие человеческих ресурсов и устойчивая транспортная инфраструктура, которая использует водные ресурсы региона.
Дельта Меконга с 13 городами и провинциями занимает природную площадь почти 4 миллиона квадратных километров, или около 13% от общей площади страны, а население составляет примерно 18 миллионов человек, что эквивалентно 19% от общей численности населения страны.