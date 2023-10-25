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Законодатели обдумывают решения для дельты Меконга

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и законодатели рассмотрели вопросы, связанные с инвестициями, развитием и реагированием на изменение климата в дельте Меконга, во время группового обсуждения на продолжающейся шестой сессии 15-го Национального собрания в Ханое 24 октября.
  В группе обсудили депутаты делегаций Национального собрания города Дананг и провинций Туенкуанг, Тэйнинь и Шонла. Фото: ВИА  
Фам Минь Тьинь сказал, что дельта Меконга в настоящее время сталкивается с рядом проблем, включая оседание земель, оползни, засуху и вторжение соленой воды. Поэтому правительство решило выделить на их решение 4 триллиона донгов (166,6 миллиона долларов США).

Он также воспользовался случаем и попросил делегации Национального собрания проконтролировать использование этой суммы.

В долгосрочной перспективе премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул важность крупномасштабных проектов, особенно в провинциях Баклиеу, Виньлонг и Камау, которые особенно уязвимы к оползням и потере земель из-за изменения климата.

По его словам, в дельте Меконга предстоит решить множество задач, но как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе основное внимание уделяется решению проблем оползней, проседаний, проникновения соленой воды и засухи.

По словам премьер-министра, правительство поручает Министерству сельского хозяйства и развития сельских местностей разработать процесс выращивания 1 миллиона гектаров риса, продвигая экологически чистое и устойчивое сельское хозяйство для обеспечения продовольственной безопасности и устойчивого экспорта.

Он призвал обратить внимание на решение других важных вопросов, таких как обучение и развитие человеческих ресурсов и устойчивая транспортная инфраструктура, которая использует водные ресурсы региона.

Дельта Меконга с 13 городами и провинциями занимает природную площадь почти 4 миллиона квадратных километров, или около 13% от общей площади страны, а население составляет примерно 18 миллионов человек, что эквивалентно 19% от общей численности населения страны.

ВИА/ИЖВ

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