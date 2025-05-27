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Заключение № 157-KL/TW Политбюро ЦК КПВ по реорганизации организационной структуры и административных единиц
Политбюро поручает товарищу, назначенному Политбюро, созвать и совместно председательствовать с секретарями провинциальных и городских партийных комитетов, подлежащих объединению и слиянию, с целью строго реализовать политику, заключения и указания Политбюро и Секретариата по подготовке документов к партийным съездам всех уровней, разработке планов и кадровому обеспечению для объединённых провинциальных, городских и вновь образованных коммунальных организаций; сосредоточить руководство и управление, полностью избегая местничества, «групповых интересов» и негативных проявлений.
Одновременно поручается тому же товарищу председательствовать и руководить процессом подготовки документов к съезду новых провинциальных и городских партийных организаций.
Политбюро поручает Постоянным комитетам провинциальных и городских партийных комитетов активно готовить все необходимые условия и быть готовыми к процедурам передачи функций и задач от районного уровня к общинному сразу после вступления в силу соответствующих нормативных актов с 1 июля 2025 года.
Новые общинные административные единицы начнут функционировать с 1 июля 2025 года, с завершением процесса до 15 июля 2025 года. Завершение процесса на провинциальном уровне планируется до 15 августа 2025 года. Строго запрещается любое вмешательство в процесс кадрового реорганизования; за нарушения будут применяться строгие меры.
Политбюро поручает Партийному комитету при правительстве руководить и контролировать:
Срочную доработку проекта Постановления о разграничении полномочий и децентрализации для местных властей двух уровней, а также Постановления о функциях, задачах и организационной структуре специализированных органов при Народных комитетах провинций и общин в соответствии с Заключением Политбюро и Секретариата, особенно в части децентрализации;
Временное руководство по кадровому обеспечению специализированных органов при Народных комитетах общин, городов, специальных зон с завершением в мае 2025 года; Затем определите должность и распределите персонал для местных органов власти в течение 5 лет, в основном соответствовала постановлениям компетентного органа.
Продолжить пересмотр и своевременное дополнение руководящих положений по вопросам, связанным с переходным периодом при реорганизации административных единиц провинциального и общинного уровней, завершении деятельности районных властей и внедрении модели местной власти двух уровней до 5 июня 2025 года, обеспечивая непрерывную, стабильную и эффективную работу местных властей.
Партийный комитет Министерства внутренних дел должен в координации с соответствующими органами срочно издать нормативные документы и инструкции по профессиональным стандартам для должностей госслужащих в общинах, городах и специальных зонах, а также план по обучению и повышению квалификации; предусмотреть режимы и политику поддержки для нештатных сотрудников на уровне общин с завершением до 15 июня 2025 года.
Политбюро поручает Партийному комитету Отечественного фронта и центральных общественных организаций возглавить Партийным комитетом Всеобщей конфедерации труда Вьетнама по разработке и быстрому выпуску инструкций о прекращении деятельности и недопущении создания профсоюзных организаций в административных учреждениях, вооружённых силах и организациях, финансируемых на 100% из государственного бюджета, обеспечивая при этом последовательность процесса внесения изменений и дополнений в Конституцию и Закон о профсоюзах.