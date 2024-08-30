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Заключение Политбюро открывает новые возможности для развития нефтяной и газовой промышленности
Открывая мероприятие, заведующий Отделом ЦК КПВ по экономическим вопросам, заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг отметил особое внимание партии и государства к нефтегазовому сектору.
Он отметил, что 24 апреля 2024 года Политбюро издало Заключение № 76-KL/TW об основных политиках по развитию потенциала и сильных сторон страны в целом и нефтегазового сектора в частности, чтобы сектор преодолел все трудности и устойчиво развивался.
Заключение содержит руководящие принципы, имеющие особое значение для развития нефтегазовой промышленности Вьетнама, создавая новый импульс и открывая новые возможности для развития отрасли. Заместитель заведующего Отделом ЦК КПВ по экономическим вопросам Нгуен Дык Хиен ознакомил участников с основным содержанием заключения, а также с рядом направлений, задач и решений по реализации заключения № 76-KL/TW и резолюции № 41-NQ/TW.
Нгуен Дык Хиен отметил, что для создания благоприятных условий для нефтегазового сектора в новый период необходимо продолжать совершенствовать институты, политику и правовые нормы, способствующие повышению ключевой роли Petrovietnam.
По его словам, в условиях энергетического перехода и Четвертой промышленной революции крайне важно уделять внимание развитию соответствующих систем технической инфраструктуры, особенно цифровой инфраструктуры, связанной с цифровой трансформацией, созданию баз данных и эффективному использованию Фонда развития науки и технологий.
Представитель Министерства информационных технологий представил план реализации Заключения № 76-KL/TW Политбюро и Резолюции № 38/NQ-CP Правительства с привязкой к выполнению партийных резолюций, стратегий и планов социально-экономического развития страны, министерств, отраслей и населенных пунктов.
Ле Мань Хунг, председатель Совета членов Petrovietnam, выступил с докладом о влиянии мировой и региональной обстановки, трудностях и проблемах, стоящих перед Petrovietnam, а также об оценке ресурсов компании.
Стремясь стать национальной промышленно-энергетической группой, Petrovietnam предложила семь основных групп задач и решений для эффективной реализации Заключения № 76-KL/TW и Резолюции № 38/NQ-CP.
Завершая мероприятие, Чан Лыу Куанг отметил большой вклад нефтегазового сектора в социально-экономическое развитие страны и подчеркнул роль отрасли в индустриализации и модернизации страны.
Он отметил, что нефтегазовый сектор должен сосредоточиться на продвижении своего потенциала и преимуществ для развития возобновляемых источников энергии и новых энергетических ресурсов, обеспечении устойчивого и современного развития отрасли, связанного с ускорением зеленой трансформации и цифровой трансформации, а также на развитии передовых и современных перерабатывающих и обрабатывающих отраслей в направлении повышения самодостаточности и увеличения уровня локализации.
Кроме того, сектор должен уделять больше внимания развитию высококачественных человеческих ресурсов, привлечению талантов и обеспечению интенсивного обучения в соответствии с международными требованиями и стандартами, сказал он.
Чан Лыу Куанг попросил центральные и местные партийные комитеты, а также партийные организации государственных энергетических предприятий тщательно изучить Резолюцию № 41-NQ/TW, Заключение № 76-KL/TW Политбюро и Резолюцию № 38/NQ-CP Правительства, продолжая строить программы и планы для эффективной реализации этих документов.