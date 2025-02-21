Заключение Политбюро и Секретариата о задачах по упорядочению политической системы в 2025 году

Постоянный член Секретариата ЦК КПВ Чан Кам Ту. Фото: ВИA

На заседании 14 февраля Политбюро поручило организационному Отделу ЦК КПВ ЦК продолжить тесную работу с партийными комитетами и аффилированными партийными органами по устранению препятствий, возникающих на этапе реализации, обеспечивая строгое соблюдение директивы Политбюро 13-го созыва об организации съездов партии всех уровней в преддверии всевьетнамского партийного съезда 14-го созыва и заключения Политбюро о внесении изменений в эту директиву.В процессе организационной реструктуризации и кадровых расстановок приоритет должен по-прежнему отдаваться политической и идеологической работе, а также политике поддержки пострадавших кадров. Кадровые назначения должны проводиться справедливо и объективно, в соответствии с принципом выбора подходящего человека для работы. Этот шаг направлен на удержание компетентных чиновников, предотвращение «утечки интеллигенции» и избежание внутренних сложностей, которые могут сорвать съезды партии на всех уровнях.Планируется, что низовые партийные съезды будут проведены к марту, а пилотные съезды на более высоких уровнях запланированы на начало второго квартала.Организационному Отделу было поручено консультировать Центральный руководящий комитет по вопросам управления персоналом. Это предполагает всесторонний анализ фактической потребности в кадрах и государственных служащих, оценку кадрового потенциала и уточнение должностных позиций в соответствии с новыми функциями и задачами. К концу второго квартала организационный Отдел представит Политбюро подробный план распределения, управления и реструктуризации кадров в политической системе на период 2026-2031 годов.Кроме того, Политбюро и Секретариат поручили подкомитету по документам и другим подкомитетам 14-го партийного съезда учесть соответствующие отзывы в проектах документов съезда, особенно в проекте Политического доклада и проекте резолюции всевьетнамского партийного съезда 14-го созыва о политике и направлениях внесения изменений и дополнений в Устав, Платформу партии и Конституцию, если это будет сочтено необходимым. Эти изменения заложат прочный фундамент для реализации на следующем сроке.Различные партийные организации и комитеты, включая организации провинций, городов центрального подчинения, Национального собрания, правительства, Отечественного фронта Вьетнама, правительственной инспекции и массовых организаций, также получили конкретные задания.