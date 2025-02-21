Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Заключение Политбюро и Секретариата о задачах по упорядочению политической системы в 2025 году

Постоянный член Секретариата ЦК КПВ Чан Кам Ту подписал для публикации заключение Политбюро и Секретариата, в котором изложены ключевые задачи по продолжению реструктуризации и упорядочении организационного аппарата политической системы в 2025 году.
  Постоянный член Секретариата ЦК КПВ Чан Кам Ту. Фото: ВИA  
На заседании 14 февраля Политбюро поручило организационному Отделу ЦК КПВ ЦК продолжить тесную работу с партийными комитетами и аффилированными партийными органами по устранению препятствий, возникающих на этапе реализации, обеспечивая строгое соблюдение директивы Политбюро 13-го созыва об организации съездов партии всех уровней в преддверии всевьетнамского партийного съезда 14-го созыва и заключения Политбюро о внесении изменений в эту директиву.

В процессе организационной реструктуризации и кадровых расстановок приоритет должен по-прежнему отдаваться политической и идеологической работе, а также политике поддержки пострадавших кадров. Кадровые назначения должны проводиться справедливо и объективно, в соответствии с принципом выбора подходящего человека для работы. Этот шаг направлен на удержание компетентных чиновников, предотвращение «утечки интеллигенции» и избежание внутренних сложностей, которые могут сорвать съезды партии на всех уровнях.

Планируется, что низовые партийные съезды будут проведены к марту, а пилотные съезды на более высоких уровнях запланированы на начало второго квартала.Организационному Отделу было поручено консультировать Центральный руководящий комитет по вопросам управления персоналом. Это предполагает всесторонний анализ фактической потребности в кадрах и государственных служащих, оценку кадрового потенциала и уточнение должностных позиций в соответствии с новыми функциями и задачами. К концу второго квартала организационный Отдел представит Политбюро подробный план распределения, управления и реструктуризации кадров в политической системе на период 2026-2031 годов.

Кроме того, Политбюро и Секретариат поручили подкомитету по документам и другим подкомитетам 14-го партийного съезда учесть соответствующие отзывы в проектах документов съезда, особенно в проекте Политического доклада и проекте резолюции всевьетнамского партийного съезда 14-го созыва о политике и направлениях внесения изменений и дополнений в Устав, Платформу партии и Конституцию, если это будет сочтено необходимым. Эти изменения заложат прочный фундамент для реализации на следующем сроке.

Различные партийные организации и комитеты, включая организации провинций, городов центрального подчинения, Национального собрания, правительства, Отечественного фронта Вьетнама, правительственной инспекции и массовых организаций, также получили конкретные задания.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Президент государства Лыонг Кыонг потребовал комплексной реструктуризации Министерства обороны

Президент государства Лыонг Кыонг потребовал комплексной реструктуризации Министерства обороны

Президент государства Лыонг Кыонг 20 февраля призвал Министерство национальной обороны взять на себя инициативу по реализации схемы реструктуризации, основанной на принципе, когда одно ведомство выполняет множество задач, а каждая задача возлагается только на один орган.
ПОДРОБНЕЕ

Top