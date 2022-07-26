Задачи и решения для выполнения обязательств COP26

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Вице-премьер Ле Ван Тхань 25 июля подписал постановление об утверждении проекта задач и решений по реализации итогов 26-й Конференции сторон ООН по изменению климата (COP26).

Проект направлен на мероприятия по сокращению выбросов парниковых газов в таких сферах, как энергетика, транспорт, производство строительных материалов и сельское хозяйство, при одновременном повышении степени переработки отходов.

Пассажирам рекомендуется использовать электричество и экологически чистую энергию, и все они должны использовать биотопливо E5 RON 92 к 2030 году. При этом выбросы парниковых газов в энергетической отрасли будут сокращены на 32,6%; сельском хозяйстве - на 43%; лесном хозяйстве и землепользовании - на 70%.

Согласно проекту, к 2030 году на возобновляемые источники энергии, включая гидроэлектроэнергию, а также энергию ветра, солнца и биомассы, будет приходиться не менее 33% от общего объема производства электроэнергии.

С этой целью проект выдвигает основные задачи и решения, включая консолидацию механизмов, политик и законов, а также административную реформу; развитие возобновляемых источников энергии; технологии хранения энергии; снижение выбросов газов на транспорте и в производстве строительных материалов; «зеленую» городскую застройку; круговое низкоуглеродное сельское хозяйство; защиту, сохранение и устойчивое использование и развитие лесов; реагирование на изменение климата; и научные исследования и инновации.

В проекте также упоминается создание национального центра возобновляемых источников энергии и возможность для Вьетнама присоединиться к Международному агентству по возобновляемым источникам энергии (IRENA) и Международному солнечному альянсу (ISA), чтобы ускорить энергетический переход и мобилизовать финансирование для реагирования на изменение климата и деятельности по энергетическому переходу.



