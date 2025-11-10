Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Завораживающие выступления на Фестивале туристического «Аозай» Ханоя 2025

Вечером 6 ноября в Музее Ханоя торжественно открылся Фестиваль туристического «Аозай» Ханоя – 2025, который стал началом серии мероприятий, направленных на прославление красоты вьетнамского национального костюма «аозай» и продвижение туристического имиджа столицы.
  Завораживающие выступления на Фестивале туристического «Аозай» Ханоя 2025. Фото: Департамент туризма Ханоя  
Мероприятие, организованное Департаментом туризма Ханоя, проходит с 6 по 9 ноября и привлекло внимание руководителей центральных и городских органов власти, а также многочисленных жителей и туристов.

Тридцать дизайнеров со всех уголков страны представили уникальные коллекции «аозай», отражающие богатство вьетнамской культуры в каждой строчке, в каждом стежке и ткани.

Показ «аозай» в исполнении студентов ханойских университетов произвел сильное впечатление на зрителей.

Традиционные костюмы «аозай» были обновлены современными элементами дизайна, сочетающими дыхание традиции и современности, с чрезвычайно тонкой вышивкой и печатью.

Кроме того, в Музее разместились многочисленные стенды, представляющие изделия, аксессуары и бренды «аозай» из трёх регионов страны — Северного, Центрального и Южного Вьетнама, что подарило посетителям богатый и разнообразный опыт.

ВИА/ИЖВ

