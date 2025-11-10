НОВОСТИ
Завораживающие выступления на Фестивале туристического «Аозай» Ханоя 2025
Тридцать дизайнеров со всех уголков страны представили уникальные коллекции «аозай», отражающие богатство вьетнамской культуры в каждой строчке, в каждом стежке и ткани.
Показ «аозай» в исполнении студентов ханойских университетов произвел сильное впечатление на зрителей.
Традиционные костюмы «аозай» были обновлены современными элементами дизайна, сочетающими дыхание традиции и современности, с чрезвычайно тонкой вышивкой и печатью.
Кроме того, в Музее разместились многочисленные стенды, представляющие изделия, аксессуары и бренды «аозай» из трёх регионов страны — Северного, Центрального и Южного Вьетнама, что подарило посетителям богатый и разнообразный опыт.