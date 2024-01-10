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НОВОСТИ

Завод LEGO начнет работу в 2024 году

Завод LEGO стоимостью 1,3 млрд. долл. США планируется запустить в эксплуатацию в 2024 году, заявил Пребен Элнеф, вице-президент LEGO Group и генеральный менеджер LEGO Manufacturing Vietnam, на встрече 9 января с председателем Народного комитета провинции Биньзыонг Во Ван Минем. Пребен Элнеф сказал, что ожидается, что проект LEGO завершит важный этап в 2024 году, перейдя от планирования к производству. Группа сотрудничает с партнерами для обеспечения подключения к сети 110 кВ и развертывания систем солнечной энергетики для производства, чтобы достичь целевого показателя чистого нулевого уровня выбросов. По его словам, это не только стремление к эффективному производству, но и позитивный вклад в охрану окружающей среды.

Строительство завода LEGO началось в ноябре 2022 года во Вьетнамско-Сингапурском индустриальном парке III в южной провинции Биньзыонг. Ожидается, что после ввода в эксплуатацию этот проект создаст тысячи рабочих мест, способствуя устойчивому промышленному развитию провинции.

Председатель Во Ван Минь подчеркнул заинтересованность местных властей в этом проекте. Он также высоко оценил ход реализации проекта, пообещав оказать поддержку и разрешить все трудности, чтобы обеспечить группе LEGO наиболее благоприятные условия для работы в этой провинции.

Тесное сотрудничество между правительством и бизнесом не только приносит экономическую выгоду, но и является позитивным шагом вперед для создания все более благоприятной инвестиционной среды в Биньзыонге, добавил он.

ВИА/ИЖВ

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