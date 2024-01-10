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Завод LEGO начнет работу в 2024 году
Строительство завода LEGO началось в ноябре 2022 года во Вьетнамско-Сингапурском индустриальном парке III в южной провинции Биньзыонг. Ожидается, что после ввода в эксплуатацию этот проект создаст тысячи рабочих мест, способствуя устойчивому промышленному развитию провинции.
Председатель Во Ван Минь подчеркнул заинтересованность местных властей в этом проекте. Он также высоко оценил ход реализации проекта, пообещав оказать поддержку и разрешить все трудности, чтобы обеспечить группе LEGO наиболее благоприятные условия для работы в этой провинции.
Тесное сотрудничество между правительством и бизнесом не только приносит экономическую выгоду, но и является позитивным шагом вперед для создания все более благоприятной инвестиционной среды в Биньзыонге, добавил он.