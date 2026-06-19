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Завершил работу XIV Всенациональный съезд Союза женщин Вьетнама
В церемонии приняли участие член Политбюро, Постоянный заместитель Премьер-министра Правительства Фам Зя Тук, а также член Центрального комитета КПВ, заместитель Председателя Национального собрания Нгуен Тхи Тхань.
В атмосфере демократии, ответственности и высокого единства съезд обсудил и внёс многочисленные содержательные и конструктивные предложения, после чего утвердил Политический доклад, Отчёт о деятельности Центрального исполнительного комитета Союза XIII созыва, Резолюцию съезда, Программу действий по реализации Резолюции съезда и Устав Союза женщин Вьетнама (с изменениями и дополнениями).
Участники съезда единогласно поддержали тему: «Женщины Вьетнама, опираясь на традиции, силу характера, интеллект и ответственность, укрепляют организацию Союза, содействуют гендерному равенству, укрепляют великое национальное единство и совместно участвуют в строительстве демократической, сильной, процветающей, цивилизованной и счастливой страны», а также девиз: «Единство — Мужество — Гуманизм — Созидание — Развитие».
Съезд дал высокую оценку результатам, достигнутым в течение прошедшего срока полномочий, и подтвердил, что, несмотря на переплетение возможностей и вызовов, под руководством Партии, при внимании, руководстве и поддержке со стороны Правительства, Национального собрания, Отечественного фронта Вьетнама, министерств, ведомств, общественных организаций и местных органов власти, а также благодаря содействию отечественных и зарубежных организаций и частных лиц, кадры Союза, его члены и женщины всех слоёв общества сохранили традиции солидарности, объединили усилия и добились всесторонних результатов в женском движении и деятельности Союза, внеся важный вклад в общее развитие страны.
Съезд проанализировал благоприятные условия, трудности и вызовы предстоящего периода и определил цели, показатели, задачи и ключевые меры на срок полномочий 2026–2031 годов.
Главная цель заключается в том, чтобы развивать традиции, дух обновления и творчества, способность овладевать знаниями, уверенность в собственных силах, международную интеграцию и стремление к развитию среди женщин всех слоёв общества; активно участвовать в строительстве Партии и чистой, сильной политической системы, укреплении великого национального единства; формировать корпус кадров Союза, обладающих твёрдой позицией, преданностью делу, творческим подходом и способностью к прорывным решениям; обеспечивать эффективную деятельность Союза в новых условиях; мобилизовать участие всего общества в продвижении гендерного равенства, повышении материального и духовного уровня жизни женщин и их всестороннем развитии.
Поставлена задача к 2030 году сделать женщин Вьетнама одной из движущих сил развития страны и надёжной опорой семейного счастья. Союз женщин Вьетнама должен стать передовой организацией, действующей в интересах равенства и развития женщин и вносящей вклад в строительство демократического, сильного, процветающего, цивилизованного и счастливого государства.
Съезд утвердил 12 основных целевых показателей, одно движение патриотического соревнования, одну общенациональную кампанию, три прорывных направления деятельности, пять ключевых задач и комплекс мер по их реализации, продемонстрировав высокий уровень политической решимости в развитии женского движения и деятельности Союза в соответствии с требованиями нового этапа развития страны.
На демократической основе съезд избрал Центральный исполнительный комитет Союза XIV созыва.
На первом заседании Центральный исполнительный комитет Союза XIV созыва избрал Президиум Центрального исполнительного комитета в составе 24 человек, Председателя и трёх заместителей Председателя, членов Центральной контрольно-ревизионной комиссии Союза в составе 11 человек, а также Председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии в соответствии с установленными процедурами. Итоги голосования продемонстрировали высокий уровень единства и доверия, обеспечив преемственность, стабильность, обновление и развитие организации.
Выступая на церемонии закрытия съезда, член Центрального комитета КПВ, Председатель Союза женщин Вьетнама Ле Тхи Тхюи подчеркнула:
«Успех съезда вновь подтверждает глубокое внимание Партии, Государства и Отечественного фронта Вьетнама к женскому движению и деятельности Союза, а также открывает новый этап развития, характеризующийся более высокими требованиями, большей ответственностью и ещё более сильным стремлением женщин Вьетнама вносить вклад в развитие страны в новую эпоху».
Успех XIV Всенационального съезда Союза женщин Вьетнама обеспечил единство взглядов и действий, вдохновив кадры Союза, его членов и женщин по всей стране на дальнейшее укрепление солидарности, преодоление трудностей и успешное выполнение целей и задач, определённых Резолюцией съезда.
Президиум Центрального исполнительного комитета Союза женщин Вьетнама призвал делегатов, вернувшись в свои регионы и учреждения, незамедлительно организовать изучение, разъяснение и практическую реализацию решений съезда среди кадров Союза, его членов и женщин всех слоёв общества, обеспечив реальные и ощутимые изменения в женском движении и деятельности организации.
Одновременно необходимо оперативно пересмотреть, дополнить и уточнить программы действий и конкретные планы по воплощению решений съезда в жизнь.
Съезд призвал кадры Союза, его членов и женщин Вьетнама и впредь развивать славные традиции вьетнамских женщин под девизом «Единство — Мужество — Гуманизм — Созидание — Развитие», максимально раскрывать свой потенциал и творческие возможности, активно участвовать в учёбе, труде и общественной деятельности, в строительстве Партии и сильной политической системы, вносить вклад в успешную реализацию решений XIV Всенационального съезда Союза женщин Вьетнама и вместе со всей Партией, народом и армией строить сильную, процветающую, цивилизованную и счастливую страну.
Ле Тхи Тхюи выразила уверенность в том, что благодаря силе характера, интеллекту и стремлению к развитию женщин Вьетнама женское движение и деятельность Союза в новом сроке полномочий будут и далее динамично развиваться, внося достойный вклад в дело строительства и защиты Отечества в новую эпоху развития страны.