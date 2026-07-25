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Завершился 3-й пленум ЦК КПВ XIV созыва
Заседание возглавил Генеральный секретарь, Президент государства То Лам, который выступил с заключительной речью.
Высокий уровень единства по важнейшим руководящим принципам и стратегическим решениям
Выступая на церемонии закрытия пленума, Генеральный секретарь, Президент государства То Лам подчеркнул, что ЦК КПВ единодушно отметил: в первые шесть месяцев 2026 года конкретизация резолюции XIV Всевьетнамского партийного съезда и стратегических резолюций партии осуществлялась оперативно и решительно; заметно повысилась эффективность руководства, управления, инспекционной и контрольной деятельности партии; после проведённой реорганизации новая организационная модель политической системы функционирует стабильно и уже демонстрирует первые положительные результаты. Вместе с тем главным препятствием по-прежнему остаётся этап практической реализации принятых решений. Его глубинные причины заключаются в том, что в ряде случаев полномочия не сопровождаются соответствующей ответственностью; децентрализация ещё недостаточно увязана с кадровыми, финансовыми, информационными ресурсами, инструментами управления, уровнем подготовки кадров и механизмами контроля; имеющиеся ресурсы остаются разрозненными; экономический рост пока ещё недостаточно опирается на производительность труда и внутренний потенциал страны; возможности прогнозирования и предупреждения рисков в отдельных сферах, отраслях и регионах не поспевают за быстро меняющейся ситуацией. В связи с этим необходимо устранять первопричины указанных проблем посредством комплексного совершенствования институтов, организационной структуры, кадрового потенциала, методов руководства и государственного управления, увязывая партийное строительство с государственным управлением, социально-экономическим развитием и защитой Отечества.
Генеральный секретарь, Президент государства То Лам отметил, что Центральный комитет единогласно поддержал все вопросы, вынесенные на рассмотрение пленума, и путём голосования утвердил резолюцию пленума и другие документы, предусмотренные повесткой дня. Принятые резолюции, заключения, положения и проекты полностью соответствуют положениям резолюции XIV Всевьетнамского партийного съезда, отвечают как текущим, так и долгосрочным задачам развития страны и создают основу для реализации четырёх стратегических преобразований.
В области партийного строительства и совершенствования политической системы Центральный комитет пришёл к единому мнению, что после одного года функционирования общей организационной модели политической системы и двухуровневой местной администрации новая система доказала свои преимущества, соответствие практическим требованиям, слаженность и эффективность. Вместе с тем качество её функционирования пока остаётся неоднородным, особенно на низовом уровне. Центральный комитет утвердил ключевые задачи на второе полугодие 2026 года и потребовал продолжить совершенствование функций, полномочий и механизмов взаимодействия органов власти, обеспечив, чтобы децентрализация сопровождалась необходимыми кадровыми, финансовыми и информационными ресурсами, инструментами реализации и эффективным контролем за осуществлением власти. Кроме того, Центральный комитет принял решение издать Положение о внесении изменений и дополнений в Положение № 20, а также утвердил новое Положение о том, что запрещается членам партии, приведя его в соответствие с требованиями нового этапа развития страны и действующей системой внутрипартийных нормативных документов.
В сфере организации пространства развития и управления ресурсами Центральный комитет одобрил курс на создание города Куангнинь и города Бакнинь. Одновременно было принято решение издать Заключение по итогам предварительного обзора реализации Резолюции № 18, а также определить основные подходы и направления внесения изменений в Закон о земле и связанные с ним законодательные акты. Центральный комитет также единогласно принял решение утвердить новую резолюцию о строительстве и развитии Вьетнама как сильной морской державы, в которой море рассматривается как жизненное пространство, пространство развития и защиты Отечества. Подчёркивается, что развитие современной морской экономики должно осуществляться в тесной увязке с сохранением морских экосистем, повышением уровня жизни населения и надёжной защитой государственного суверенитета.
В социально-экономической сфере Центральный комитет дал единую оценку итогам первых шести месяцев 2026 года, определил основные задачи и меры на второе полугодие и подтвердил решимость обеспечить темпы экономического роста не ниже 10%, одновременно сохранив макроэкономическую стабильность, удержав инфляцию под контролем, обеспечив сбалансированность экономики, занятость населения, рост доходов граждан и социальную защиту.
В отношении Проекта обновления модели развития Вьетнама Центральный комитет принял решение утвердить соответствующую резолюцию, отметив, что речь идёт о чрезвычайно масштабной и принципиально новой задаче, не имеющей прецедентов, которая определит модель национального развития страны до 2045 года и на более отдалённую перспективу.
Центральный комитет также утвердил Проект построения общества с дисциплиной, безопасностью, цивилизованностью, гармонией и развитием, определив, что развитие человека, культуры, правовой системы, общественной дисциплины и здоровой социальной среды является основой для того, чтобы все достижения развития реально способствовали повышению качества жизни и уровня счастья народа.
В области защиты страны и устойчивого развития Центральный комитет согласился с основными взглядами, целями и ключевыми задачами Стратегии национальной безопасности; потребовал рассматривать безопасность в общей системе развития страны, активно выявлять, прогнозировать, предотвращать и своевременно, на ранних этапах, издалека устранять традиционные, нетрадиционные, межотраслевые и трансграничные риски и угрозы; твёрдо защищать Коммунистическую партию Вьетнама, государственный строй, государство, народ, независимость, суверенитет, единство и территориальную целостность страны; обеспечивать безопасность человека, данных, энергетическую, водную, продовольственную безопасность, а также безопасность важнейшей инфраструктуры. Центральный комитет утвердил итоги подведения итогов реализации Резолюции №24 и принял Заключение о защите окружающей среды и активном реагировании на изменение климата в новых условиях.
Генеральный секретарь, Президент государства То Лам отметил, что Центральный комитет достиг согласия относительно механизмов обеспечения, позволяющих организовать реализацию принятых решений комплексно, контролируемо, с возможностью измерения результатов и определения ответственности. Потенциал реализации должен быть заложен непосредственно в каждом решении. Для каждой задачи должны быть чётко определены ответственное ведущее ведомство, координирующий орган, полномочия, условия реализации, сроки и конкретные результаты; необходимо регулярно проводить проверки и контроль для своевременного предупреждения и корректировки. Нельзя поручать задачи без чёткого определения условий их выполнения; нельзя осуществлять децентрализацию без механизмов контроля; нельзя допускать размывания ответственности в процессе координации. Реальные результаты и удовлетворённость народа и предприятий являются основными критериями оценки организаций и кадров, особенно руководителей. Новизна заключается как в каждом конкретном решении, так и в методе руководства: необходимо прямо смотреть на коренные причины, организовывать ресурсы исходя из общих целей, связывать принятие решений с их реализацией и ставить долгосрочные интересы страны, жизнь и благополучие народа на высшее место.
Незамедлительно превратить единство в руководящих принципах в единство действий
Исходя из этого, Генеральный секретарь, Президент государства потребовал незамедлительно превратить единство в руководящих принципах в единство действий, превратив решения Центрального комитета в конкретные результаты.
Сразу после завершения Пленума Генеральный секретарь, Президент государства отметил, что вся партия и вся политическая система должны сосредоточить усилия на эффективной реализации пяти групп задач:
Во-первых, необходимо правильно определить ключевые направления, порядок приоритетов и прорывные этапы, требующие сосредоточенного выполнения. Решения Пленума имеют широкий охват, оказывают многоплановое воздействие и тесно взаимосвязаны. Поэтому их реализацию необходимо начать незамедлительно. Задачам, имеющим фундаментальное значение, способным играть направляющую и распространяющую роль, должно уделяться первоочередное внимание. То, что уже ясно определено и для чего созрели условия, необходимо выполнять немедленно, последовательно и эффективно; новые, сложные задачи, не имеющие прецедентов, должны тщательно изучаться; при необходимости следует проводить контролируемые пилотные проекты, одновременно реализуя и оценивая их в рамках установленных полномочий. Необходимо окончательно устранить ключевые узловые проблемы, чтобы открыть путь для выполнения остальных задач.
Во-вторых, организовать реализацию под единым и последовательным руководством партии; в полной мере использовать функции, полномочия и ответственность каждого органа. Политбюро и Секретариат руководят, направляют, распределяют задачи, проверяют и контролируют выполнение. Партийная организация Национального собрания руководит процессом институционализации; Национальное собрание, Постоянный комитет Национального собрания и Народные советы всех уровней принимают решения и осуществляют надзор в соответствии со своими полномочиями. Партийная организация Правительства руководит разработкой программ действий; направляет Правительство, министерства, отраслевые органы и местные органы власти в вопросах распределения ресурсов и организации реализации. Партийная организация Отечественного фронта и центральных массовых организаций руководит информационно-пропагандистской работой, мобилизацией населения, общественным контролем, социальным надзором и критикой, а также отражением мнений народа. Вся система должна действовать синхронно, бесперебойно, ориентируясь на низовой уровень и народ.
В-третьих, необходимо чётко разграничить ответственность между центральным уровнем, провинциальным уровнем и общинным уровнем; обеспечить бесперебойное функционирование трёх уровней, тесную координацию и эффективное взаимодействие. Центральный уровень сосредотачивается на стратегическом ориентировании, совершенствовании институтов, создании общих платформ, распределении крупных ресурсов и проверке реализации. Провинциальный уровень должен продолжать более решительно реформировать и обновлять методы руководства, управления и исполнения; конкретизировать руководящие принципы, организовывать пространство развития, координировать ресурсы, обеспечивать условия для общинного уровня и нести ответственность за результаты работы. Общинный уровень является передовой линией государственного управления, непосредственно реализует задачи, служит народу, решает возникающие из практической жизни вопросы и удовлетворяет потребности граждан и предприятий. Поэтому общинный уровень должен быть укреплён для обеспечения достаточной способности управлять развитием. Центральный уровень не должен подменять собой местные органы власти; провинциальный уровень не должен удерживать за собой задачи, которые общинный уровень способен эффективно выполнять. Если задачи общинного уровня ещё трудно реализовать, если не обеспечены полномочия, кадры, финансовые ресурсы, данные, инструменты и необходимые инструкции, провинциальный уровень обязан устранить препятствия и решить проблемы, не допуская их накопления. Способность общинного уровня к реализации задач, удовлетворённость граждан и предприятий являются критериями эффективности работы всей системы.
В-четвёртых, необходимо конкретизировать каждое решение в программах и планах действий; чётко определить ресурсы, дорожную карту, результаты и ответственность за реализацию. Сегодняшнее требование заключается в том, чтобы превратить скорость принятия решений в скорость их исполнения, превратить политическую решимость в реальные изменения и конкретные результаты. Программы действий каждого отдела ЦК КПВ, министерства, отраслевого ведомства, местного органа власти, а также низового уровня должны чётко определять ресурсы, сроки, результаты и ответственных лиц; при этом необходимо придерживаться общих целей, исходить из практической ситуации, избегать шаблонного и механического подхода. Руководители должны глубоко погружаться в ситуацию на местах, понимать реальную динамику жизни и деятельности в сфере, за которую они отвечают; уметь слушать низовой уровень, предприятия и народ; проявлять инициативу, творческий подход в организации реализации задач, действуя в правильном направлении, в рамках установленных полномочий и во имя общих интересов.
Сроки реализации должны быть встроены в каждую задачу и увязаны с конкретной ответственностью. Во второй половине 2026 года необходимо обеспечить бесперебойную работу аппарата, устранить наиболее неотложные узкие места и максимально выполнить социально-экономические цели. В течение срока полномочий XIV созыва необходимо институционализировать принятые решения, совершенствовать распределение и делегирование полномочий, реорганизовать пространство развития и обновить модель развития. Для достижения целей к 2030 году с перспективой до 2045 года необходимо повысить потенциал стратегической самостоятельности, самостоятельности и самоусиления; ускорить инновационное развитие; активно предотвращать и реагировать на риски и вызовы; защищать окружающую среду, обеспечивать безопасность человека, национальную безопасность и твёрдо защищать Отечество.
В каждой программе действий необходимо чётко определить содержание, формы и ответственность за информирование и пропаганду резолюций, руководящих принципов и политики партии; обеспечить своевременность, точность, понятность и убедительность информации; создать единство в партии и общественный консенсус, чтобы народ правильно понимал, доверял и добровольно реализовывал принятые решения; активно формировать общественное мнение и опровергать ложную, искажающую информацию. Организация реализации решений является не только задачей политической системы, но и должна стать широкомасштабным действием всего народа.
В-пятых, необходимо усилить проверку и контроль; оценивать результаты на основе данных, конкретных продуктов и фактических итогов. Следует вести учёт устранённых узких мест, мобилизованных ресурсов и изменений в уровне жизни народа. Результаты реализации должны стать важнейшим основанием для оценки кадров, особенно руководителей; необходимо отмечать и распространять опыт успешно работающих подразделений, защищать тех, кто решается на инновации, одновременно строго пресекать уклонение от ответственности, перекладывание обязанностей, затягивание работы и формальный подход.
Цели, сроки, результаты и итоги реализации должны быть открытыми и прозрачными в соответствии с установленными правилами, чтобы Отечественный фронт Вьетнама, политические и общественные организации, а также народ могли осуществлять мониторинг, контроль, вносить предложения и рекомендации; своевременно выявлять успешные примеры для поощрения и распространения, а также недостатки и препятствия для их устранения и корректировки.
Генеральный секретарь, Президент государства отметил, что успех Пленума является лишь первым шагом. Мировая ситуация будет и далее развиваться быстро и сложно, при этом возможности и вызовы будут переплетаться. Чем сложнее обстоятельства, тем важнее сохранять твёрдость в определении целей, придерживаться принципов, укреплять единство и дисциплину; проявлять инициативу, творческий подход, смело мыслить, смело действовать и брать на себя ответственность во имя общих интересов.
В связи с 79-й годовщиной Дня воинов-инвалидов и павших бойцов (27 июля) от имени Центрального комитета КПВ Генеральный секретарь, Президент государства направил матерям — Героям Вьетнама, Героям, воинам-инвалидам, больным военнослужащим, семьям павших бойцов, ветеранам, бывшим сотрудникам Народной общественной безопасности, бывшим добровольцам-молодёжникам, участникам войн за независимость и лицам, имеющим заслуги перед страной, искренние слова приветствия и выражение глубокой признательности. Генеральный секретарь, Президент государства призвал органы всех уровней и ведомства продолжать заботиться о лицах, имеющих заслуги перед страной, и семьях льготных категорий посредством конкретных, практических и наполненных гуманностью дел; эффективно реализовывать 500-дневную кампанию по активизации поиска, эксгумации и идентификации останков павших бойцов.