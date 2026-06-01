НОВОСТИ

Завершился 23-й Диалог Шангри-Ла: Вьетнам оставил заметный след

  Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Вьетнама То Лам выступает с программным докладом на 23-м Диалоге «Шангри-Ла» и отвечает на вопросы участников форума. Фото: ВИА  
После трёх дней обсуждений в рамках шести пленарных и трёх специальных заседаний 31 мая в Сингапуре завершился 23-й Диалог Шангри-Ла - ведущий форум Азии по вопросам безопасности. Форум прошёл на фоне продолжающихся непредсказуемых изменений в мире, от стратегического соперничества между крупными державами и затяжных конфликтов до нетрадиционных вызовов безопасности.

Одним из событий, привлёкших особое внимание наблюдателей, стало первое участие и программное выступление Генерального секретаря, Президента Вьетнама То Лама.

По мнению многих учёных, дипломатов и международных экспертов, участие главы партии и государства не только отражает растущий авторитет Вьетнама на международной арене, но и демонстрирует всё более активную роль страны в вопросах мира, безопасности и развития в регионе.

Генеральный директор и главный исполнительный директор Международного института стратегических исследований (IISS) - организатора Диалога Шангри-Ла, доктор Бастиан Гигерих отметил, что выступление Генерального секретаря, Президента То Лама прозвучало в период, когда регион и мир сталкиваются с многочисленными сложными вызовами. В этих условиях Вьетнам становится важным стратегическим партнёром, которого многие страны стремятся лучше понять и с которым заинтересованы сотрудничать во имя укрепления стабильности, безопасности и процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ряд экспертов отметил, что ключевым посланием программного выступления стал призыв к международному сообществу совместно преодолеть кризис стратегического доверия, укреплять международный порядок, основанный на правилах, и продолжать поддерживать центральную роль АСЕАН в решении региональных и глобальных вопросов. Эти подходы рассматриваются как особенно актуальные в условиях растущих рисков раскола и конфронтации в мире.

Атмосфера дискуссий на нынешнем Диалоге Шангри-Ла также ясно отражала обеспокоенность быстрыми изменениями в сфере безопасности. Одной из наиболее обсуждаемых тем стал конфликт на Ближнем Востоке и его влияние на стратегически важный морской путь через Ормузский пролив. Кроме того, участники уделили внимание вопросам стратегического соперничества крупных держав, морской безопасности, управления региональной напряжённостью и будущего международного порядка.

Подводя итоги 23-го Диалога Шангри-Ла, многие эксперты отметили, что главным посланием форума стала настоятельная необходимость укрепления доверия, расширения диалога и углубления сотрудничества в условиях всё более сложной глобальной среды безопасности.

На этом фоне участие Вьетнама рассматривается как одно из наиболее заметных событий форума. Тот факт, что Генеральный секретарь, Президент То Лам впервые выступил с программной речью на ведущем азиатском форуме по безопасности, не только свидетельствует о признании международным сообществом статуса и роли Вьетнама, но и подтверждает образ страны, активно вносящей вклад в общие усилия по обеспечению мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и мире.

ИЖВ/ВИА

