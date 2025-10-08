Завершился 13-й пленум Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама XIII созыва

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам выступает на церемонии закрытия 13-го пленума Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама XIII созыва. Фото: ВИА

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам председательствовал на пленуме и выступил с речью на церемонии его закрытия.

Член Политбюро, председатель Национального собрания Чан Тхань Манн вёл заключительное заседание.



Участники пленума достигли высокого единодушия по многим важным руководящим принципам и решениям



Выступая с речью на церемонии закрытия пленума, Генеральный секретарь То Лам, от имени Политбюро и Секретариата, подчеркнул, что 13-й пленум Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама XIII созыва полностью выполнил все намеченные задачи и программу работы.



Каждый вопрос, рассмотренный на пленуме, был тщательно подготовлен, всесторонне обсуждён и принят с высоким единодушием. Среди них — многие «ключевые вопросы, непосредственно связанные с успешным проведением XIV всевьетнамского съезда Коммунистической партии Вьетнама, цели быстрого и устойчивого развития страны, а также повышение уровня жизни народа.



На нынешнем пленуме обсуждения проходили откровенно, на научной основе, и участники достигли высокого единодушия по многим важным руководящим принципам и решениям.

Генеральный секретарь подчеркнул, что Центральный комитет Коммунистической партии Вьетнама утвердил проекты документов, которые будут представлены на XIV съезде Партии; единогласно согласовал кандидатуры в состав Центрального комитета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии XIV созыва; а также рассмотрел и одобрил предложения о времени, содержании, программе, регламенте работы и избирательном порядке съезда девизом «Соблюдение устава Партии, инновации, наука, эффективность и практичность». Особое внимание уделено тому, чтобы содержание документов было кратким, конкретным и отражало стратегические приоритеты — институциональные, инфраструктурные и кадровые прорывы, цифровую и «зелёную» трансформацию, развитие межрегиональных связей и продвижение страны по пути самодостаточного и устойчивого роста.



Пленум также утвердил заключение по докладу о выполнении социально-экономического плана на 2025 год; подтвердил решимость выполнить оставшиеся целевые показатели Пятилетнего плана 2021–2025 годов; и наметил основы для социально-экономического плана на 2026 год, а также для финансово-бюджетного периода 2026–2030 годов в духе макроэкономической стабильности, обеспечения безопасности государственного долга, приоритета инвестициям в развитие и укрепления социального обеспечения.



Пленум чётко определил институциональные «узкие места», которые необходимо устранить в ближайшее время в рамках полномочий Центрального комитета; согласовали периодический механизм мониторинга, инспекций и оценки, предусматривающий публичную подотчётность руководителей и поощрение тех, кто смело думать, смело действовать, смело совершать прорыв ради общих благ. Участники пленума согласовали основные направления и методы организации реализации выводов 13-го пленума Центрального комитета и решений Политбюро, принятых в последнее время; утвердили принцип управления: «Дисциплина превыше всего. Ресурсы объединяются. Мерилом являются результаты». Центральный комитет Коммунистической партии Вьетнама также принял ряд решений по кадровым вопросам в пределах своей компетенции.



Единодушное согласование девяти ключевых направлений



Генеральный секретарь сообщил, что после откровенного, демократичного и ответственного обсуждения Центральный комитет Коммунистической партии Вьетнама согласовал девять ключевых направлений. Первое из них — тщательная подготовка к XIV съезду Партии, продолжение работы по дополнению и совершенствованию содержания документов, чтобы они были лаконичными, глубокими, отражали стратегическое видение и подчёркивали три стратегических прорыва в новых условиях — институциональный, инфраструктурный и кадровый. Необходимо чётко обозначить направления цифровой и «зелёной» трансформации, развития межрегиональных связей и умных городов, уделить особое внимание морской и культурной экономике. Важно количественно определить показатели и чётко прописать дорожную карту реализации.



Что касается кадровой работы, она должна обеспечивать такие критерии, как нравственные качества, компетентность, авторитет, честность и эффективность. Решительно не допускать попадания людей, добивающихся должностей и власти путём протекций и закулисных ухищрений, коррумпированных, допускающих злоупотребления, лишённых стремления к профессиональному росту, склонных к соглашательству; особо подчёркивать личный пример руководителей, ценить и продвигать действительно талантливых и профессиональных специалистов, назначать нужных людей на соответствующие должности в нужное время.



Далее – выполнить и перевыполнить оставшиеся показателя, предусмотренные Резолюцией XIII съезда Партии, задачи социально-экономического развития на 2025 год и Пятилетнего плана 2021–2025 годов. Компетентные органы должны и далее обеспечивать макроэкономическую стабильность, контролировать инфляцию, создавать пространство для инвестиций, потребления и экспорта; ускорять освоение государственных инвестиций по принципу «точно, быстро, эффективно»; активно улучшать деловую среду, снижать издержки соблюдения процедур, внедрять систему государственных услуг «одно окно — один раз на взаимосвязанной базе данных.



Компетентные органы активно готовятся к десятой сессии Национального собрания XV созыва и тщательно подготавливают выборы депутатов Национального собрания XVI созыва и народных советов всех уровней на период 2026–2031 годов. Ведомства пересматривают правовую базу и процедуры, обеспечивают демократичность, дисциплину и прозрачность, заранее планируют кадровые и организационные решения, чтобы выборы стали широкомасштабным политическим событием, укрепляющим доверие народа.



Местные органы власти завершают формирование модели двухуровневого моделя местной администрации, продолжают упорядочение и оптимизацию структуры государственного аппарата на всех трёх уровнях. Приоритетом является цифровизация процессов, упрощение административных процедур, расширение делегирования полномочий с одновременным укреплением подотчётности, измеряемой степенью удовлетворённости граждан и бизнеса.



Одновременно с этим соответствующие органы устраняют институциональные препятствия в пределах полномочий Центрального комитета, сосредоточивая внимание на таких ключевых сферах, как земельные отношения, инвестиции, строительство, охрана окружающей среды и энергетика; оздоравливают рынок корпоративных облигаций и недвижимости, укрепляют дисциплину и доверие на рынке.



Поощряется развитие государственно-частного партнёрства, внедрение инноваций и новых технологий, высвобождение и эффективное использование общественных ресурсов, усиление ведущей роли государственного сектора экономики и стимулирование роли частного бизнеса в развитии страны.



Необходимо осваивать принцип «три приоритета - три открытости - один критерий оценки»



Генеральный секретарь подчеркнул, что для того, чтобы превратить крупные руководящие принципы в конкретные результаты, необходимо действовать решительно, прозрачно и последовательно. Он предложил тщательно усвоить три приоритета: оперативная институционализация резолюций и выводов Центрального комитета, Политбюро и Секретариата; решительное и поэтапное выполнение планов — по неделям, месяцам и кварталам; регулярный контроль и надзор с оперативным устранением возникающих затруднений. Три приоритета: оперативная институционализация резолюций и выводов Центрального комитета, Политбюро и Секретариата; решительное и поэтапное выполнение планов - по неделям, месяцам и кварталам; регулярный контроль и надзор с оперативным устранением возникающих затруднений. Один критерий оценки: уровень жизни и доверия народа. Это выражается в лучшем качестве государственных услуг, большем количестве возможностей для трудоустройства и предпринимательства, сокращении временных и административных издержек, повышении общественной стабильности, благосостояния и счастья граждан.



Программа 13-го пленума Центрального комитета Партии завершилась в атмосфере нового подъёма, новой веры и новой ответственности. Генеральный секретарь отметил, что перед страной открываются большие возможности, но одновременно стоят и немалые вызовы. Он призвал каждого члена Центрального комитета продолжать показывать личный пример, придерживаясь принципа: «меньше слов - больше дела - решительно - эффективно»; решительно избегать формализма, догматизма и перекладывания ответственности. Генеральный секретарь призвал всех сохранять дисциплину, раскрывать внутренние ресурсы, проявлять инновационность и ускорять реализацию поставленных задач, чтобы добиться прорывов уже в последние месяцы 2025 года и создать прочный фундамент для 2026 года и последующих лет. Он подчеркнул необходимость оперативного выполнения выводов пленума, тщательной подготовки к 14-му пленуму Центрального комитета и, особенно, к XIV съезду Коммунистической партии Вьетнама.



