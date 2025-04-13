НОВОСТИ
Завершился 11-й пленум ЦК КПВ 13-го созыва: Историческое событие, посвящённое принятию исторических решений
Многие члены ЦК предложили Политбюро признать это заседание историческим, так как оно стало форумом для обсуждения исторических решений в новом этапе революции страны.
Количество провинциальных административных единиц после слияния составляет 34 провинции и города центрального подчинения
Генеральный секретарь заявил, что ЦК высоко согласовал основные положения об устройстве местных органов власти двух уровней: провинциального (провинции, города центрального подчинения) и общинного (коммуны, уезды, специальные районы под юрисдикцией провинций и городов). Согласно соответствующим проектам и докладам, после реорганизации в стране останется 34 административные единицы провинциального уровня, включая 28 провинций и 6 городов центрального подчинения, с наименованиями и административно-политическими центрами, определёнными по принципам, изложенным в указанных документах.
ЦК согласился прекратить деятельность районных административных единиц после внесения поправок в Конституцию 2013 года и Закон об организации местной власти (редакция 2025 года). Также будет проведено слияние общинных административных единиц, что позволит сократить их общее количество на 60–70%.
Согласно новой модели административного устройства, провинциальный уровень будет не только реализовывать политику центральной власти, но и формировать собственные решения на уровне провинции и управлять деятельностью органов общинного уровня. Общинный уровень будет в основном реализовывать политику, определённую вышестоящими органами, при этом получит больше полномочий и прав издавать нормативно-правовые акты по организации и исполнению законодательства на местах.
Генеральный секретарь сообщил, что ЦК утвердил направление по реорганизации и оптимизации системы Отечественного фронта Вьетнама, политико-общественных организаций и массовых ассоциаций, действующих по поручению КПВ и Государства на центральном, провинциальном и общинном уровнях, указанных в проекте и докладе партийного комитета Отечественного фронта Вьетнама и центральных организаций. Было также одобрено прекращение деятельности профсоюзов госслужащих и вооружённых сил, а также сокращение обязательных взносов работников в профсоюзы.
ЦК одобрил курс на продолжение реорганизации судебной системы, включая Народный суд и Народную прокуратуру: прекращение деятельности судов и прокуратур высшего и районного уровней, переход к трёхуровневой структуре — Верховный народный суд и Верховная народная прокуратура; народные суды и народные прокуратуры провинциального уровня, городов центрального подчинения; и общиного уровня (система военных судов и военных прокуратур сохраняется в текущей структуре).
ЦК согласовал внесение изменений и дополнений в Конституцию и государственные законы, регулирующего организацию местных органов власти, с целью обеспечения реформы политической системы, а также положения о Отечественном фронте Вьетнама и политико-общественных организациях. Все изменения должны быть завершены до 30 июня 2025 года и вступить в силу с 1 июля 2025 года. Переходный период будет предусмотрен для обеспечения бесперебойной деятельности в соответствии с планом реформ.
Генеральный секретарь подчеркнул, что ЦК поручает Национальному собранию, Правительству и соответствующим органам скоординированно и эффективно реализовать задачи по совершенствованию институциональной базы. Особое внимание должно быть уделено качественному выполнению этих задач, чтобы к 2025 году полностью устранить институциональные барьеры, трудности и препятствия, создать правовую основу для развития, особенно в таких сферах, как госзакупки, бюджет, государственные инвестиции, частный сектор, наука и технологии, инновации и цифровая трансформация.
Реформы призваны создать прочную платформу для революционных преобразований, направленных на оптимизацию политической системы, устранение «узких мест» и разблокировку ресурсов, содействие полной децентрализации, рационализации государственного аппарата и достижению эффективного и действенного управления. Это откроет новое пространство для устойчивого развития.
Продолжить вклад в доработку проектных документов 14-го съезда КПВ
Что касается проектов документов к 14-му всевьетнамскому съезду КПВ, Генеральный секретарь отметил, что ЦК единогласно оценил: на этот раз проекты документы были составлены в более краткой и лаконичной форме (сокращены примерно на 30–35%), но при этом содержательно полные и глубокие, одновременно отражающие как документальный, всесторонний подход, так и высокую ориентированность на практическое применение. Документы позволяют оперативно внедрять решения, содержат обновления и дополнения по ключевым вопросам и служат образцом для подготовки документов партийных организаций.
В ходе обсуждений ЦК пришёл к высокому уровню согласия и признал необходимость немедленного выполнения ряда ключевых решений, зафиксированных в проектах документах, а также конкретизации этих решений в документах на период 2025–2030 годов партийных организаций всех уровней. В связи с этим, ЦК поручил Подкомитетам продолжить работу над учётом мнений ЦК, дополнением информации о трудностях и объективных вызовах, которые предстоит преодолеть, а также об устаревших ограничениях, не устранённых в предыдущих созывах. Необходимо дополнить разделы, касающиеся задач и решений, соответствующих новой ситуации, новым возможностям и вызовам, с использованием инновационного и революционного мышления, подходов, позволяющих преодолеть инерцию и обеспечить активное, самостоятельное, быстрое и устойчивое развитие. Парторганизации при подготовке и проведении съездов обязаны тщательно обсуждать эти задачи и решения, чтобы внести качественный вклад в доработку документов 14-го съезда КПВ и документов съездов своих уровней.
О партийном строительстве и реализации Устава Партии, Генеральный секретарь отметил, что ЦК обсудил и в целом одобрил проект ориентации кадровой работы для ЦК КПВ 14-го созыва; дополнение кадрового планирования для 14-го состава ЦК; Изменения и дополнения в Положение ЦК по вопросам реализации Устава КПВ; Положение о партийной инспекции, надзоре и дисциплине; Изменено и дополнено содержание Директивы № 35-CT/TW от 14 июня 2024 года и Заключения № 118-KL/TW от 18 января 2025 года Политбюро о партийных съездах всех уровней к 14-му всевьетнамскому съезду КПВ. Также утверждены Направления по выборам депутатов Национального собрания 16-го созыва и депутатов Народных советов всех уровней на период 2026–2031 годов.
Что касается кадрового вопроса, то наивысшие стандарты должны основываться прежде всего на требованиях к выполняемой работе, а уже затем учитывать другие критерии. Постоянные бюро провинциального уровня (в условиях слияния и объединения) обязаны тщательно согласовывать данный вопрос между собой, обеспечивая высокий уровень единства в реализации, особенно при назначении руководителей соответствующих учреждений после объединения.
По вопросам, по которым не было достигнуто согласия, руководство будут осуществлять члены Политбюро и Секретариата, назначенные ответственными за соответствующий регион. Провинции, в свою очередь, должны назначить членов провинциальных партийных комитетов для обеспечения руководства партийными съездами на общинном уровне.
ЦК поручил Подкомитетам подготовки к 14-му съезду Партии оперативно учесть замечания, доработать проекты документов (особенно в части социально-экономического развития регионов и территорий после слияния), направить материалы на обсуждение съездов партийных организаций всех уровней, с целью продолжения процесса доработки и представления окончательных документов на рассмотрение ЦК на 12-ом пленуме. Это необходимо для широкого общественного обсуждения среди кадрового состава, членов партии и населения.