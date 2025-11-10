НОВОСТИ
Завершился Фестиваль туристического аозай 2025 года: путь сияния культурного наследия
Фестиваль туристического аозай Ханоя - это ежегодное культурно-туристическое событие, организуемое Департаментом туризма города в рамках серии мероприятий, посвящённых фестивалю «Тханглонг - Ханой». В этом году в нём приняли участие около 80 выставочных павильонов дизайнеров, модных брендов, ремесленных деревень, учебных заведений дизайна и искусства, что создало богатое культурное пространство для жителей и туристов. Фестиваль привлёк десятки тысяч посетителей, которые фотографировались, участвовали в интерактивных мероприятиях и наслаждались фотовыставками и декорациями, воссоздающими образы Ханоя - от павильона Кхуэ Ван Как до знакомых улиц. На протяжении всего фестиваля проходили художественные представления и показы аозай. Особенно запомнился вечер открытия «Аозай Ханоя - сияние культурного наследия», где был представлен путь аозай от родины швейного ремесла Чатьса до всех трёх регионов страны. Дизайнеры представили коллекции, яркие и современные, но при этом глубоко пронизанные вьетнамской самобытностью.
Ещё одним ярким акцентом программы стало мероприятие «Я люблю Ханой», предназначенное для детей. В нём приняли участие сотни юных моделей, представивших многочисленные живые и красочные коллекции, что способствовало пробуждению любви к родине и гордости за национальный костюм аозай у молодого поколения.
Финал конкурса дизайна «Аозай – связь с наследием» прошёл в оживлённой атмосфере и представил 10 выдающихся коллекций студентов пяти ханойских университетов. Три лучших коллекции получили высокие награды, среди них первое место было присуждено коллекции Университета экономики и промышленной техники. Коллекция получила высокую оценку специалистов за оригинальность идеи и высокий уровень исполнения, продемонстрировав мощный творческий потенциал нового поколения молодых дизайнеров.
Совместное дефиле аозай «Женщины столицы - интеграция и развитие 2025 года», организованное Союзом женщин Ханоя и Департаментом туризма, оставило глубокое впечатление. Более 600 ханойских женщин и профессиональных дизайнеров приняли участие в показе, подчёркивая красоту вьетнамской женщины в эпоху интеграции и распространяя послание о национальной самобытности и стремлении к развитию.
В продолжение успеха фестиваля Оргкомитет проведёт парад «Туристический аозай Ханоя 2025» 15 ноября на площади Донг Кинь Нгиа Тхук и пешеходной зоне у озера Хоанкием. Кроме того, будет организован автобусный тур «Коснись осеннего Ханоя», в рамках которого гости города смогут путешествовать по столице в национальных костюмах аозай, продолжая распространять образ элегантного и гостеприимного Ханоя.
Фестиваль туристического аозай Ханоя 2025 года оставил множество ярких впечатлений в сердцах жителей и гостей города, подтвердив значимость вьетнамского аозай в современной жизни и способствуя продвижению образа столицы как безопасного, дружелюбного и творческого направления.