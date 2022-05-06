Завершился третий рабочий день 5-го пленума ЦК КПВ

Третий рабочий день 5-го пленума ЦК КПВ. Фото: ВИА 6 мая завершился третий рабочий день 5-го пленума Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) 13-го созыва. Г-н Выонг Динь Хюэ, член Политбюро, Председатель Национального собрания, от имени Политбюро вел дискуссию.

В первой половине дня в конференц-зале члены ЦК КПВ обсудили проект подведения итогов 15-летней реализации Резолюции 7-го пленума ЦК КПВ 10-го созыва о сельском хозяйстве, фермерах и сельской местности.

Во второй половине дня члены ЦК КПВ работали в группе для обсуждения проекта подведения итогов 20-летней реализации Резолюции 5-го пленума ЦК КПВ 9-го созыва о продолжении обновления, развития и повышения эффективности коллективной экономики.