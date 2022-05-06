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Завершился третий рабочий день 5-го пленума ЦК КПВ
В первой половине дня в конференц-зале члены ЦК КПВ обсудили проект подведения итогов 15-летней реализации Резолюции 7-го пленума ЦК КПВ 10-го созыва о сельском хозяйстве, фермерах и сельской местности.
Во второй половине дня члены ЦК КПВ работали в группе для обсуждения проекта подведения итогов 20-летней реализации Резолюции 5-го пленума ЦК КПВ 9-го созыва о продолжении обновления, развития и повышения эффективности коллективной экономики.