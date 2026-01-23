Завершился Всевьетнамский съезд XIV созыва Компартии Вьетнама

Завершился Всевьетнамский съезд XIV созыва Партии



После пяти дней напряжённой, серьёзной и научно организованной работы под девизом «Единство – Демократия – Дисциплина – Прорыв – Развитие», с высоким чувством ответственности перед партией, народом и страной, во второй половине дня 23 января в Национальном конференц-центре (Ханой) Всевьетнамский съезд XIV созыва Партии завершил свою работу и успешно закрылся.

В заседании по закрытию Съезда приняли участие все товарищи, входящие в Президиум Съезда.

Также присутствовали бывшие руководители Партии, Государства и Отечественного фронта Вьетнама; бывшие члены Центрального комитета КПВ с IV по VIII созывы; Матери-героини Вьетнама; представители интеллигенции, деятели культуры и искусства, авторитетные религиозные деятели; выдающиеся представители молодёжи — символ нового поколения Вьетнама; послы, временные поверенные в делах, главы представительств международных организаций, аккредитованных во Вьетнаме, а также послы и временные поверенные стран, не имеющих постоянного представительства во Вьетнаме.

От имени Президиума Съезда заседание вели товарищ Фам Минь Тьинь, Премьер-министр Правительства, и товарищ Чан Тхань Ман, Председатель Национального собрания.

От имени Секретариата Съезда товарищ Ле Куок Минь, член Центрального комитета КПВ XIV созыва, главный редактор газеты «Нянзян», заместитель заведующего Отделом ЦК КПВ по разъяснительной деятельности, политическому воспитанию и работе с народными массами, председатель Ассоциации журналистов Вьетнама, член Секретариата Съезда, огласил список политических партий, организаций и международных друзей, направивших поздравительные письма и телеграммы в адрес XIV Съезда Партии.

С момента открытия Съезда было дополнительно получено 339 поздравительных писем и телеграмм от политических партий, международных организаций, международных друзей и вьетнамцев, проживающих за рубежом, в том числе: 58 — от политических партий; 11 — от международных и региональных организаций; 62 — от отдельных лиц; 120 — от общественных организаций и местных органов зарубежных стран; 88 — от объединений вьетнамцев за рубежом.

Таким образом, к моменту закрытия Съезда было получено в общей сложности 898 поздравительных писем, телеграмм и посланий от 167 политических партий, 17 международных организаций, 78 частных лиц, 242 политических, дружественных и общественных организаций и местных органов зарубежных стран, а также 394 объединений вьетнамцев за рубежом.

В поздравлениях была дана всесторонняя и позитивная оценка руководящей роли Партии и направлений развития страны на новом этапе, подтверждены международный авторитет и всё более весомый вклад Вьетнама на мировой арене.

Съезд выразил искреннюю благодарность политическим партиям, международным организациям, дипломатическим корпусам, международным друзьям и вьетнамцам за рубежом за внимание, доверие и поддержку, которые внесли важный вклад в успех XIV Всевьетнамского съезда Коммунистической партии Вьетнама. Центральный комитет КПВ XIV созыва от имени Съезда направит благодарственные письма и телеграммы указанным адресатам.

От имени Президиума Съезда товарищ Чан Тхань Ман доложил результаты выборов Политбюро, Генерального секретаря, Секретариата, Центральной контрольно-ревизионной комиссии и Председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии XIV созыва.

Центральный комитет КПВ XIV созыва провёл первый пленум и избрал Политбюро в составе 19 товарищей.

В Политбюро вошли:

1. То Лам, Генеральный секретарь ЦК КПВ, Секретарь Центрального военного комитета

2. Чан Тхань Ман, Член Политбюро, секретарь партийного комитета Национального собрания, Председатель Национального собрания

3. Чан Кам Ту, Член Политбюро, постоянный член Секретариата, секретарь партийного комитета центральных органов Партии

4. Ле Минь Хынг, член Политбюро, Секретарь ЦК КПВ, заведующий Организационным отделом ЦК КПВ

5. До Ван Тьиен, Член Политбюро, постоянный заместитель секретаря партийного комитета Национального собрания, постоянный заместитель Председателя Национального собрания

6. Буй Тхи Минь Хоай, Член Политбюро, Секретарь ЦК КПВ, секретарь партийного комитета Отечественного фронта и центральных массовых организаций, председатель Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама

7. Фан Ван Зянг, Член Политбюро, член Постоянного бюро партийного комитета Правительства, заместитель секретаря Центрального военного комитета, генерал армии, Министр обороны

8. Лыонг Там Куанг, Член Политбюро, член Постоянного бюро партийного комитета Правительства, секретарь Центрального партийного комитета общественной безопасности, генерал, Министр общественной безопасности

9. Нгуен Зуи Нгок, Член Политбюро, секретарь городского партийного комитета Ханоя

10. Нгуен Чонг Нгиа, Член Политбюро, Секретарь ЦК КПВ, член Постоянного бюро Центрального военного комитета, генерал армии, начальник Главного политического управления Вьетнамской народной армии (ВНА)

11. Чинь Ван Кует, Секретарь ЦК КПВ, заведующий Отделом по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами ЦК КПВ

12. Ле Хоай Чунг, Секретарь ЦК КПВ, член Постоянного бюро партийного комитета Правительства, министр иностранных дел

13. Ле Минь Чи, Секретарь ЦК КПВ, постоянный заместитель заведующего Отделом ЦК КПВ по внутренним делам

14. Чан Лыу Куанг, Секретарь ЦК КПВ, секретарь городского партийного комитета города Хошимина

15. Фам Зя Тук, Член ЦК КПВ, заведующий Канцелярией ЦК КПВ

16. Чан Ши Тхань, Член ЦК КПВ, председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии

17. Нгуен Тхань Нги, Член ЦК КПВ, заведующий Отделом ЦК КПВ по вопросам политики и стратегии

18. Доан Минь Хуан, Член ЦК КПВ, постоянный заместитель секретаря партийного комитета, постоянный заместитель директора Национальной политической академии имени Хо Ши Мина

19. Чан Дык Тханг, Член ЦК КПВ, член исполнительного комитета партийной организации Правительства, Министр сельского хозяйства и охраны окружающей среды

В торжественной и приподнятой атмосфере Центральный комитет КПВ XIV созыва был представлен Съезду.

Центральный комитет КПВ XIV созыва абсолютным большинством голосов — 180 из 180 официальных членов (100%) — избрал товарища То Лама, Генерального секретаря Центрального комитета КПВ XIII созыва, продолжить занимать должность Генерального секретаря Центрального комитета КПВ XIV созыва.

Центральный комитет КПВ XIV созыва голосованием утвердил численный состав Секретариата XIV созыва в количестве 13 человек, из которых 10 членов Политбюро распределяются для участия в Секретариате по установленной структуре, а 3 товарища были избраны на первом пленуме Центрального комитета КПВ XIV созыва. Три товарища, избранные в состав Секретариата XIV созыва с высоким числом голосов, включают:

Во Тхи Ань Суан, Член ЦК КПВ, вице-президент Социалистической Республики Вьетнам;

Фам Тхи Тхань Ча, Член ЦК КПВ, член Постоянного бюро партийного комитета Правительства, заместитель Премьер-министра;

Нгуен Ван Куанг, Член ЦК КПВ, секретарь партийного комитета, председатель Верховного народного суда.

Центральный комитет КПВ XIV созыва абсолютным единогласием — 200 из 200 официальных и кандидатских членов (100%) — рекомендовал товарища Чан Кам Ту, члена Политбюро, Постоянного члена Секретариата XIII созыва, секретарь партийного комитета центральных органов Партии, переизбрать на должность Постоянного члена Секретариата XIV созыва.

На основании результатов рекомендации Центрального комитета КПВ Политбюро XIV созыва распределило обязанности и назначило товарища Чан Кам Ту, члена Политбюро, на должность Постоянного члена Секретариата XIV созыва.

23 товарища были избраны Центральным комитетом КПВ XIV созыва в состав Центральной контрольно-ревизионной комиссии XIV созыва с высоким уровнем доверия. Центральный комитет КПВ XIV созыва единогласно избрал товарища Чан Ши Тханя, Председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии XIII созыва, переизбранным на должность Председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии XIV созыва.

От имени Центрального комитета КПВ XIV созыва Генеральный секретарь То Лам выступил с речью, выразив глубокую благодарность за доверие и высокую оценку со стороны Съезда, подчеркнув, что это является большой честью и одновременно серьёзной ответственностью перед Партией и Народом, и подтвердил решимость приложить все усилия для служения благородному делу Партии, Революции и Народа.

Генеральный секретарь подчеркнул, что Центральный комитет КПВ XIV созыва клянётся быть абсолютно верным целям и идеалам Партии, ставить национальные и народные интересы превыше всего, твёрдо отстаивать независимость и самостоятельность, решительно защищать Родину и Народ.