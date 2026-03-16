НОВОСТИ

Завершилось голосование на выборах: Явка избирателей в 34 регионах достигла 99,68 % по состоянию на 23:23 15 марта

По обновлённым данным на 23:23 того же дня (15 марта) в программной системе Национального избирательного совета, число проголосовавших составило 76 188 544 избирателя, что соответствует 99,68 % от общего числа избирателей.
Избиратели горного района города Дананг участвуют в голосовании. (Фото: ВИА)

Министерство внутренних дел сообщило, что голосование на выборах депутатов Национального собрания (НС) XVI созыва и депутатов Народных советов на срок полномочий 2026–2031 годов полностью завершилось в 21:00 15 марта.

По обновлённым данным на 23:23 того же дня (15 марта) в программной системе Национального избирательного совета, число проголосовавших составило 76 188 544 избирателя, что соответствует 99,68 % от общего числа избирателей.

Самой пожилой избирательницей стала Хоанг Тхи Тонг, 119 лет, представительница народности Монг, проживающая в деревне Лунглием, община Йентхо, провинция Каобанг.

Четыре из 34 провинций и городов с самой высокой явкой избирателей в стране — Лаокай, Хюэ, Туенкуанг и Виньлонг. Во всех 34 провинциях и городах явка избирателей превысила 99 %.

На момент составления отчёта политическая безопасность, общественный порядок и социальная безопасность по всей стране продолжали сохраняться стабильными; не возникло сложных инцидентов или чрезвычайных ситуаций, которые могли бы повлиять на проведение выборов и потребовали бы дополнительных указаний по их урегулированию.

ИЖВ/ВИА

Первое заседание стратегического диалога на уровне министров иностранных дел, обороны и общественной безопасности Вьетнама и Китая

Первое заседание стратегического диалога на уровне министров иностранных дел, обороны и общественной безопасности Вьетнама и Китая

16 марта в Ханое член Политбюро, министр иностранных дел Ле Хоай Чунг, член Политбюро, министр национальной обороны Фан Ван Зянг и министр общественной безопасности Лыонг Там Куанг совместно с министром иностранных дел Китая Ван И, министром обороны Китая Дун Цзюнем и министром общественной безопасности Китая Ван Сяохуном сопредседательствовали на первом заседании стратегического диалога формата 3+3 на уровне министров иностранных дел, обороны и общественной безопасности Вьетнама и Китая.
