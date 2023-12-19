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Завершилась 21-я национальная конференция по иностранным делам
Другие цели включают повышение осведомленности общественности о роли иностранных дел и международной интеграции населенных пунктов, продвижение экономической дипломатии и реформирование внешней работы на местном уровне.
Населенные пункты также разработают конкретные планы по международным связям, усилят работу во всех сферах и увеличат инвестиции на местах, особенно в плане материальной базы и персонала.
В конференции, организованной Министерством иностранных дел (МИД), приняли участие около 500 делегатов из министерств, ведомств, населенных пунктов, представительств Вьетнама за рубежом, иностранных посольств и международных организаций во Вьетнаме.
В своем вступительном слове министр иностранных дел Буй Тхань Шон высоко оценил тесную координацию между местными органами власти, Министерством иностранных дел и другими агентствами по внешним связям за прошедшее время.
Чтобы повысить эффективность внешних связей местных органов власти, он предложил оптимизировать новое положение и потенциал страны, при этом ключевая задача - экономическая дипломатия, подчеркнув, что работа должна вестись профессионально и современно, с акцентом на повышение качества персонала.
Выступая с речью на конференции, страновой директор АБР по Вьетнаму Шантану Чакраборти указал на возможности Вьетнама получить доступ к кредитам для стимулирования своего экономического роста и предложил стране повысить свою конкурентоспособность в цепочках поставок.
Габор Флюит, председатель Европейской торговой палаты (EuroCham) во Вьетнаме, выразил свою поддержку отношениям Вьетнама и Европы через механизмы сотрудничества в области зеленой экономики, обеспечивая тем самым устойчивый и всесторонний рост страны.