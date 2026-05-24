НОВОСТИ

Завершилась 11-я Конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия

Вьетнам блестяще выполнил роль Председателя NPT RevCon 11, приложив значительные усилия в руководстве конференцией и переговорах по документам в направлении повышения прозрачности, эффективности и адаптации к новой ситуации.
  Общий вид заключительного заседания конференции. Фото: ВИА  
23 мая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке официально завершилась 11-я Конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (NPT RevCon) после четырёх недель работы.

В церемонии закрытия приняли участие заместитель Генерального секретаря ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, многочисленные представители 191 государства — участника Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, а также представители ряда соответствующих международных организаций.

Как сообщает корреспондент ВИА в Нью-Йорке, заседание утвердило выводы, рекомендации и доклад 11-й Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, а также технические вопросы следующего обзорного цикла. Несмотря на отсутствие консенсуса по итоговому документу, главным образом из-за глубоких непримиримых разногласий между рядом государств-участников, NPT RevCon 11 продемонстрировала дух откровенного диалога, а также стремление сохранить жизнеспособность и роль Договора в обеспечении международного мира и безопасности.

Выступая на церемонии закрытия в качестве Председателя конференции, посол До Хунг Вьет, глава Постоянного представительства Вьетнама при ООН, подчеркнул, что, несмотря на отсутствие согласованного итогового документа, все государства-участники продолжают разделять общую цель — мир без ядерного оружия — и стремятся поддерживать диалог в условиях нестабильности, фрагментации и дефицита доверия в мире.

Посол высоко оценил гибкость и готовность делегаций к компромиссам в ходе переговорного процесса, подтвердив, что Конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия остаётся основой глобальной архитектуры разоружения и нераспространения. Председатель конференции также подчеркнул ответственность государств-участников за сохранение и укрепление Договора о нераспространении ядерного оружия, чтобы он продолжал соответствовать быстро меняющейся международной обстановке в сфере безопасности.

В ходе обсуждений на заключительном заседании представители многих стран и групп государств, включая Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Движение неприсоединения и Европейский союз (ЕС), с одной стороны, выразили сожаление по поводу того, что конференции не удалось принять итоговый документ уже третий обзорный цикл подряд, а с другой — вновь подтвердили, что Договор о нераспространении ядерного оружия остаётся «краеугольным камнем» международной системы безопасности.

Все делегации отметили, что Вьетнам блестяще выполнил роль Председателя NPT RevCon 11, высоко оценив усилия председателя по руководству конференцией и ведению переговоров по документам в направлении повышения прозрачности, совершенствования процедур и повышения эффективности с учётом новых реалий.

После почти месяца интенсивной работы, десятков официальных и неофициальных консультаций, а также многочисленных сопутствующих мероприятий, 11-я Конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия завершилась призывом к государствам-участникам сохранять приверженность и активно сотрудничать в преддверии следующего обзорного цикла в 2031 году ради общей цели — мира без ядерного оружия.

В официальном заявлении после завершения NPT RevCon 11 Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил сожаление в связи с тем, что конференции не удалось принять согласованный итоговый документ, и призвал все государства максимально использовать все каналы диалога, дипломатии и переговоров для снижения напряжённости, уменьшения ядерных рисков и, в конечном счёте, полного устранения ядерной угрозы.

Генеральный секретарь ООН особо отметил Вьетнам в роли Председателя конференции, подчеркнув его неустанные усилия по достижению содержательных результатов в целях укрепления Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия и продвижения целей Договора.

ИЖВ/ВИА

Генеральный секретарь, Президент государства То Лам с супругой отправился с официальным визитом в Королевство Таиланд

Генеральный секретарь, Президент государства То Лам с супругой отправился с официальным визитом в Королевство Таиланд

Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства Социалистической Республики Вьетнам То Лам вместе с супругой Нго Фыонг Ли и высокопоставленной вьетнамской делегацией выехал из столицы Ханоя с официальным визитом в Таиланд, который проходит с 27 по 29 мая 2026 года.
