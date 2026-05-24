НОВОСТИ
Завершилась 11-я Конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия
В церемонии закрытия приняли участие заместитель Генерального секретаря ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, многочисленные представители 191 государства — участника Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, а также представители ряда соответствующих международных организаций.
Как сообщает корреспондент ВИА в Нью-Йорке, заседание утвердило выводы, рекомендации и доклад 11-й Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, а также технические вопросы следующего обзорного цикла. Несмотря на отсутствие консенсуса по итоговому документу, главным образом из-за глубоких непримиримых разногласий между рядом государств-участников, NPT RevCon 11 продемонстрировала дух откровенного диалога, а также стремление сохранить жизнеспособность и роль Договора в обеспечении международного мира и безопасности.
Выступая на церемонии закрытия в качестве Председателя конференции, посол До Хунг Вьет, глава Постоянного представительства Вьетнама при ООН, подчеркнул, что, несмотря на отсутствие согласованного итогового документа, все государства-участники продолжают разделять общую цель — мир без ядерного оружия — и стремятся поддерживать диалог в условиях нестабильности, фрагментации и дефицита доверия в мире.
Посол высоко оценил гибкость и готовность делегаций к компромиссам в ходе переговорного процесса, подтвердив, что Конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия остаётся основой глобальной архитектуры разоружения и нераспространения. Председатель конференции также подчеркнул ответственность государств-участников за сохранение и укрепление Договора о нераспространении ядерного оружия, чтобы он продолжал соответствовать быстро меняющейся международной обстановке в сфере безопасности.
В ходе обсуждений на заключительном заседании представители многих стран и групп государств, включая Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Движение неприсоединения и Европейский союз (ЕС), с одной стороны, выразили сожаление по поводу того, что конференции не удалось принять итоговый документ уже третий обзорный цикл подряд, а с другой — вновь подтвердили, что Договор о нераспространении ядерного оружия остаётся «краеугольным камнем» международной системы безопасности.
Все делегации отметили, что Вьетнам блестяще выполнил роль Председателя NPT RevCon 11, высоко оценив усилия председателя по руководству конференцией и ведению переговоров по документам в направлении повышения прозрачности, совершенствования процедур и повышения эффективности с учётом новых реалий.
После почти месяца интенсивной работы, десятков официальных и неофициальных консультаций, а также многочисленных сопутствующих мероприятий, 11-я Конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия завершилась призывом к государствам-участникам сохранять приверженность и активно сотрудничать в преддверии следующего обзорного цикла в 2031 году ради общей цели — мира без ядерного оружия.
В официальном заявлении после завершения NPT RevCon 11 Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил сожаление в связи с тем, что конференции не удалось принять согласованный итоговый документ, и призвал все государства максимально использовать все каналы диалога, дипломатии и переговоров для снижения напряжённости, уменьшения ядерных рисков и, в конечном счёте, полного устранения ядерной угрозы.
Генеральный секретарь ООН особо отметил Вьетнам в роли Председателя конференции, подчеркнув его неустанные усилия по достижению содержательных результатов в целях укрепления Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия и продвижения целей Договора.