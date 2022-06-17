Завершилась третья сессия Национального собрания 15-го созыва

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На 3-й сессии Национальное собрание рассмотрело и проголосовало за принятие 5 Законов, 16 тематических постановлений и Общего Постановления Сессии, дало заключения по 6 законопроектам и решило многие другие важные вопросы.

Закрывая заседание, Председатель НС Выонг Динь Хюэ сказал, что третья сессия прошла успешно, все задачи выполнены. По его словам, НС завершило большую работу с высоким консенсусом и приняло решение по многим важным вопросам не только на 2022 год, но и на весь период 2021-2025 годов и последующие годы.

Он отметил, что в ходе шести групповых и 23 пленарных заседаний депутаты представили около 1.500 законодательных идей.

НС уделило время обсуждению итогов социально-экономического развития и планов государственного бюджета на 2021 год, а также реализации этих планов в первые месяцы 2022 года.

Он продолжил, что наряду с установлением контроля над COVID-19 политика финансовой и денежной поддержки в соответствии с Постановлением НС 43/2022/QH15 была реализована положительно, проложив путь к социально-экономическому восстановлению и развитию. Он отметил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) в первом квартале этого года достиг 5,03% и относительно высокого уровня во втором квартале, а выручка от импорта-экспорта за первые пять месяцев этого года превысила 305 миллиардов долларов США, увеличившись на 16,1% в годовом исчислении, а сборы в государственный бюджет достигли 57% плана, увеличившись на 18,7%.

Председатель НС отметил положительные сдвиги в бизнес-деятельности, макроэкономике, социальном обеспечении, безопасности, обороне, борьбе с коррупцией и рыночном контроле. Он отметил, что Вьетнам был избран вице-председателем Генеральной Ассамблеи НС на 2022-2023 годы, представляя Азиатско-Тихоокеанский регион, добавив, что Вьетнам успешно принял у себя 31-е Игры Юго-Восточной Азии.

Он сказал, что депутаты НС указали на недостатки и слабые места в ряде секторов и прогнозировали ряд рисков и вызовов в будущем, дав ряд основных направлений, решений и задач для Правительства, министерств и секторов для выполнения годовых задач.

НС приняло постановление об утверждении государственного бюджета на 2020 год и просило Правительство дальнейше ужесточить финансовую дисциплину и снять недостатки и ограничения, усиливая усилия по борьбе с коррупцией, строго пресекая нарушения в управлении и использовании государственного бюджета и общественной собственности.

По поводу надзорной деятельности председатель НС сообщил, что НС заслушал и обсудил отчет о предотвращении расточительности в 2021 году, а также отчет ЦК Отечественного фронта Вьетнама, в котором обобщены мнения и предложения избирателей, направленные на вторую сессию.

Между тем, НС контролировало реализацию политик и законов, связанных с планированием, с момента вступления в силу Закона о планировании и согласовало выпуск постановления о дальнейшем усилении правоприменения и эффективности реализации политик и законов, связанных с планированием.

Председатель НС сообщил, что в течение двух с половиной дней три министра и управляющий Государственного банка Вьетнама, а также вице-премьер Фам Бинь Минь и другие вице-премьеры и руководители секторов ответили на депутатские запросы по вопросам, связанным с сельским хозяйством и развитием сельских местностей, финансами, банковским делом и транспортом.

Принято постановление о программе надзорной работы НС на 2023 год, а также постановление о формировании тематической надзорной группы за мобилизацией, управлением и использованием ресурсов в сфере профилактики и борьбы с COVID-19, реализацией законов и политик по низовому здравоохранению, а также выполнению постановлений НС по реализации национальных целевых программ строительства сельской местности нового типа на период 2021-2025 гг., устойчивого сокращения бедности и социально-экономического развития районов проживания малочисленных народностей и горных территорий на 2021-2030 годы.

Что касается других важных вопросов, председатель НС заявил, что впервые на заседании НС были обсуждены пять важных национальных проектов и приняты решения по инвестиционной политике, в результате чего общее количество проектов увеличилось до шести с общим капиталом более 392 трлн донгов (16,86 млрд долларов США).

В ходе заседания, по просьбе Постоянного комитета НС, НС согласовало внесение в повестку дня содержания, касающегося кадровой работы. НС одобрил предложение премьер-министра об освобождении от должности министра здравоохранения Нгуен Тхань Лонга за серьезные правонарушения, связанные с сделкой с компанией «Вьет А Технолоджис».

По словам спикера НС, для того, чтобы законы и постановления эффективно претворялись в жизнь, Правительство, Премьер-министр, Постоянный комитет и агентства НС, а также соответствующие министерства, сектора и депутаты НС должны оперативно составлять планы по реализации законов и постановлений. Он также попросил депутатов поддерживать тесный контакт с избирателями и людьми, информируя их о своих мнениях, призывая их продолжать объединять усилия с Правительством для преодоления трудностей и вызовов ради более активного социально-экономического восстановления и развития.