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Завершилась программа «Тихоокеанское партнёрство – Друзья Тихого океана – 2026»
Программа не только принесла ощутимую пользу местным сообществам, но и способствовала укреплению Всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и США посредством практического и эффективного сотрудничества. Достигнутые результаты позволили повысить потенциал провинции в сферах здравоохранения, предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий, реагирования на чрезвычайные ситуации, а главное — способствовали углублению взаимопонимания и доверия между людьми из разных стран.
«Главная ценность PP-PF26 заключается не только в масштабе мероприятий или объёме привлечённых ресурсов. Гораздо важнее доверие, которое укреплялось благодаря каждому совместному мероприятию, дух партнёрства и вера в гуманистические ценности, к которым мы все стремимся. Именно это создаёт основу для открытия новых возможностей долгосрочного и более эффективного сотрудничества в будущем», — подчеркнул Хоанг Нам.
По его словам, тот факт, что Программа «Тихоокеанское партнёрство» и Программа «Друзья Тихого океана» впервые одновременно проводились в Куангчи, стал наглядным подтверждением того, что сотрудничество между Вьетнамом и США становится всё более содержательным и эффективным. Это также вновь подтвердило роль провинции Куангчи как региона, активно содействующего развитию международного сотрудничества в интересах общества и устойчивого развития.
Особое значение имеет то, что мероприятия PP-PF26 проходили одновременно с проведением в Куангчи Фестиваля мира 2026 под девизом «От памяти к будущему». По словам Хоанг Нама, это ещё раз подтверждает, что мир строится не только на межгосударственных обязательствах, но и на взаимной поддержке, доверии и конкретных действиях, направленных на улучшение жизни людей. Именно такие гуманистические ценности программа последовательно распространяла на протяжении всего периода своей реализации.
Программа Pacific Partnership (PP) является крупнейшей многонациональной программой гуманитарной помощи и реагирования на стихийные бедствия, ежегодно организуемой Военно-морскими силами США в Индо-Тихоокеанском регионе. В свою очередь программа Pacific Friendship (PF) реализуется Командованием Сухопутных войск США в Тихоокеанском регионе совместно с 18-м командованием медицинского обеспечения театра военных действий и сосредоточена на оказании гуманитарной помощи, развитии потенциала в области инженерного обеспечения, медицины и управления чрезвычайными ситуациями.
2026 год стал первым, когда обе программы были объединены и проведены в Куангчи. Они включали 25 мероприятий, объединённых в четыре направления: гуманитарная помощь и предупреждение стихийных бедствий; здравоохранение; строительство и ремонт общественных объектов; общественные обмены. Около 300 военнослужащих и американских специалистов приняли участие в профессиональных обменах по вопросам реагирования на стихийные бедствия, общественного здравоохранения, профилактики эпидемий, обезвреживания взрывоопасных предметов, ветеринарного обеспечения, применения беспилотных летательных аппаратов при проведении поисково-спасательных операций и строительства объектов инфраструктуры.
На церемонии закрытия постоянный заместитель председателя Народного комитета провинции Куангчи Хоанг Нам также процитировал слова исполняющего обязанности министра Военно-морских сил США Као Хунга, сказанные на церемонии открытия: «Мерилом нашей силы станут партнёрские отношения, которые мы создаём, доверие, которое мы заслуживаем, и обязательства, которые мы неизменно выполняем». По его словам, реализация PP-PF26 в Куангчи наглядно подтвердила справедливость этих слов, а церемония закрытия стала не завершением программы, а началом нового этапа сотрудничества, основанного на памяти, взаимной поддержке и доверии, укреплявшихся на протяжении всего периода её проведения.