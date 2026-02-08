Завершилась национальная конференция по изучению, усвоению и реализации Резолюции съезда Партии

Общий вид национальной общеконференции, совместно организованной Политбюро и Секретариатом ЦК КПВ по усвоению реализации Резолюции XIV съезда КПВ, 7 февраля. Фото: ВИА. Общий вид национальной общеконференции, совместно организованной Политбюро и Секретариатом ЦК КПВ по усвоению реализации Резолюции XIV съезда КПВ, 7 февраля. Фото: ВИА



Во второй половине дня 7 февраля завершила работу общенациональная конференция, совместно организованная Политбюро и Секретариатом Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ), по усвоению и реализации Резолюции XIV съезда КПВ.

Участники заслушали важное выступление генерального секретаря партии То Лама, который обозначил направления, задачи и требования по реализации резолюции, чтобы превратить ее в действия, действия в результаты, а результаты в ощутимые улучшения в жизни людей.

В ответ на указания Генерального секретаря Чинь Ван Кует, член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, заведующий Отделом ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами подчеркнул, подчеркнул, что сразу после конференции партийные комитеты и организации всех уровней должны продолжить распространение резолюции, усилить руководство и управление, а также оперативно организовать ее реализацию с ориентацией на конкретные действия.

Он также подчеркнул необходимость содействовать стратегической автономии, самодостаточности и самоуверенности, чтобы уверенно войти в новую эпоху подъeма нации, создавая сильный сдвиг от «изучения и распространения» к «глубокому пониманию, правильным действиям и тщательной реализации».

Чинь Ван Кует отметил, что необходимо сочетать традиционные методы информационно-пропагандистской работы с эффективным применением науки, технологий и продвижением цифровой трансформации, одновременно усиливая проверку, инспектирование и контроль, чтобы обеспечить практическую результативность в изучении и реализации Резолюции с решимостью успешно претворить её в жизнь.

Гибридное мероприятие, основным местом проведения которого стал зал Зиенхонг в здании Национального собрания, было подключено к 31 097 пунктами центральных ведомств, провинциальных и общинальных местностей, а также партийных организаций вооруженных сил и предприятий по всей стране посредством видеоконференцсвязи, в которой приняли участие более 1,9 миллиона человек. Мероприятие также транслировалось в прямом эфире Вьетнамским телевидением и Радио «Голос Вьетнама», а также на цифровых платформах.

В рамках 10 тем конференция сосредоточивается на ключевых на ключевом содержании и новых моментах в документах XIV съезда КПВ. Эти темы включают в себя некоторые новые и основные вопросы и опыт, накопленный за 40 лет Доймой (Обновления), определенные в документах XIV съезда КПВ; план действий по реализации резолюции съезда; отчет об обзоре партийного строительства в течение срока полномочий XIII съезда КПВ и о 15-летней реализации Устава партии (2011–2025 гг.), направления, задачи и меры по партийному строительству и реализации Устава партии в течение срока полномочий XIV съезда КПВ; а также оценка пятилетнего периода реализации 10-летней стратегии социально-экономического развития на 2021–2030 годы и плана социально-экономического развития на 2026–2030 годы.

Другие вопросы повестки дня включают укрепление великой национального единство в деле строительства, развития и защиты страны в новую эпоху; новое мышление и понимание Конгресса в отношении национальной обороны и безопасности; новое мышление и понимание съезд в отношении национальной безопасности; развитие внешних отношений в новую эпоху, соответствующее историческому и культурному статусу и положению страны.

Оставшиеся темы включают: проект тезисов, подводящих итоги 100-летнего руководства Партии вьетнамской революцией (1930–2030 гг.); ориентиры партийного руководства развитием страны в последующие 100 лет (2030–2130 гг.); подведение итогов 40-летней реализации Платформы строительства страны в переходный период к социализму; а также реформу работы по проверке и надзору, направленную на укрепление дисциплины и порядка для выполнения задач в новых условиях в соответствии с Резолюцией XIV съезда КПВ.