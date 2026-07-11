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Завершены поисково-спасательные работы, основные усилия сосредоточены на ликвидации последствий аварии туристического катера у острова Фукуок

По информации партийного комитета провинции Анзянг, в связи с серьёзной аварией туристического катера, произошедшей днём 11 июля в акватории острова Фукуок, к настоящему времени власти специальной административной зоны Фукуок совместно с компетентными службами завершили поисково-спасательную операцию на месте происшествия.
  Компетентные службы мобилизовали максимум сил и средств для проведения поисково-спасательной операции после опрокидывания туристического катера у острова Фукуок. Фото: baoangiang.com.vn  
В настоящее время основные усилия направлены на ликвидацию последствий аварии и оказание медицинской помощи пострадавшим.

По состоянию на 15:30 спасателям удалось поднять из воды 36 человек. В результате аварии погибли 15 граждан Индии (13 мужчин и 2 женщины).

Руководство провинции Анзянг поручило Департаменту здравоохранения и медицинским учреждениям специальной административной зоны Фукуок организовать оказание неотложной медицинской помощи и лечение пострадавших; совместно с полицией провинции и специальной административной зоны Фукуок установить причины смерти погибших; обеспечить проведение необходимых процедур по хранению тел погибших: пяти — в многопрофильной больнице Кьензянг, десяти — в больнице Чорай.

Власти специальной административной зоны Фукуок поручили медицинским учреждениям обеспечить пострадавшим первичную медицинскую помощь, а также организовать для них размещение и необходимые условия проживания, способствующие скорейшему восстановлению здоровья. Кроме того, были сформированы рабочие группы для посещения пострадавших и семей погибших с целью оказания моральной поддержки и своевременной помощи в преодолении последствий трагедии.

Полиции провинции поручено совместно с соответствующими ведомствами в кратчайшие сроки провести осмотр места происшествия, установить причины аварии и принять предусмотренные законодательством меры. Одновременно полиции поручено совместно с профильными органами провести проверку организаций, осуществляющих деятельность по организации туристических маршрутов и перевозке пассажиров водным транспортом на территории специальной административной зоны Фукуок, а также своевременно пресекать и строго наказывать нарушения в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, руководство провинции поручило Департаменту туризма в тесном взаимодействии с компетентными дипломатическими представительствами оперативно принять необходимые меры по консульской защите граждан и своевременно оказать поддержку семьям погибших в соответствии с действующим законодательством.

ИЖВ/ВИА

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