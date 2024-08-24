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Завершается 4-я Всемирная конференция зарубежных вьетнамцев
Примечательно, что в конференции приняли участие 400 вьетнамских делегатов, проживающих за рубежом, из более чем 40 стран и территорий.
Организационный комитет получил более 100 материалов от национальных агентств и дипломатических представительств Вьетнама за рубежом, в том числе более 70 докладов от вьетнамцев, проживающих за рубежом, в которых предлагаются ценные идеи в области высоких технологий, экономики, торговли, инвестиций, национального единства, правовой политики, культуры и вьетнамского языка.
В ходе мероприятия предприятия и организации вьетнамцы, проживающие за рубежом подписали 10 меморандумов о взаимопонимании с отечественными агентствами, организациями и предприятиями во многих областях, таких как передача технологий, обучение персонала и СМИ.
Ле Тхи Тху Ханг, которая также является председателем Государственного комитета по делам зарубежных вьетнамцев (SCOVA), сказала, что усилия, касающиеся вьетнамской общины за рубежом, будут и впредь осуществляться всесторонне и активно, чтобы соответствовать требованиям национального развития в новых условиях, в соответствии с доверием и ожиданиями более чем 6 миллионов вьетнамцев, проживающих за рубежом.
Она выразила надежду, что члены общины будут и впредь придерживаться традиций солидарности, соблюдать законы, активно интегрироваться и вносить свой вклад в развитие принимающих стран, а также сохранять свою культурную самобытность и вьетнамский язык. Она также призвала их поддерживать связь со своей родиной и продолжать вносить вклад в строительство и развитие страны.
По этому случаю почетные грамоты министра иностранных дел и благодарности SCOVA были вручены отдельным лицам и группам во Вьетнаме и за рубежом, которые внесли значительный и образцовый вклад в работу, связанную с вьетнамцами, проживающими за рубежом.