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Завершается глобальная конференция по устойчивым продовольственным системам
Выступая на мероприятии, Нгуен До Ань Туан, директор департамента международного сотрудничества MARD, сказал, что в мероприятии приняли личное участие 337 делегатов, в том числе 200 иностранных делегатов из 60 стран, учреждений ООН, международных организаций, органов государственного управления, научно-исследовательских и учебных заведений.
В дополнение к девяти официальным встречам, в рамках мероприятия было организовано 11 других встреч, а также 31 двустороннее рабочее заседание и пять поездок на местности, сказал он.
На конференции было подчеркнуто, что трансформация продовольственных систем в направлении устойчивости и жизнестойкости является необходимым условием для преодоления кризисов, связанных с отсутствием продовольственной безопасности, недоеданием, здоровьем, изменением климата, утратой биоразнообразия, конфликтами, а также высокими потребительскими и энергетическими ценами.
В ходе мероприятия Вьетнам подтвердил свою все более важную роль, престиж и позицию "прозрачного, ответственного и устойчивого поставщика продовольствия", а также ответственного члена международного сообщества в решении глобальных вопросов, включая продовольственную и энергетическую безопасность, изменение климата и возникающие пандемии.
Страны и международные организации признали Вьетнам пионером в трансформации устойчивой продовольственной системы.
По словам Альвина Копсе, руководителя отдела международных отношений и продовольственных систем Швейцарского федерального управления сельского хозяйства, Вьетнам хорошо справляется со своей ведущей ролью в этой области.
В контексте проблем, связанных с изменением климата, сокращением бедности, утратой биоразнообразия, конференция передала послание о том, что странам необходимо работать вместе, чтобы реализовать цель создания устойчивой продовольственной системы.
Жоао Кампари, глобальный продовольственный лидер Всемирного фонда дикой природы (WWF), сказал, что фонд всегда будет сопровождать и поддерживать Вьетнам в его усилиях по развитию устойчивой продовольственной системы.
Кампари высоко оценил предложение заместителя министра сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама Нгуена Хоанг Хиепа о создании инновационного центра продовольственных систем в Юго-Восточной Азии, заявив, что это будет хорошая система.
В своем выступлении на заключительном заседании Хиеп подчеркнул, что инновационный центр, как ожидается, поможет расширить сотрудничество в области исследований и разработки политики, а также будет способствовать тиражированию зеленых, экологически чистых, низкоэмиссионных и устойчивых моделей.
По его словам, устойчивое производство и потребление, а также трансформация продовольственной системы - это те действия, которые можно осуществить немедленно, чтобы внести вклад в реализацию 17 целей устойчивого развития ООН.
Он отметил, что продовольственная система Вьетнама движется в направлении многосекторного и многоцелевого подхода.
В ближайшее время Вьетнам будет тесно сотрудничать с международными партнерами, такими как Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Программа развития ООН (ПРООН), Организация промышленного развития ООН (ЮНИДО), WWF, Международный центр тропического сельского хозяйства (CIAT) и Международный научно-исследовательский институт риса (IRRI) и другими партнерами по развитию, для реализации Национального плана действий по преобразованию прозрачной, ответственной и устойчивой продовольственной системы во Вьетнаме к 2030 году.
Вьетнам надеется получить дружеское общение и поддержку доноров, международных партнеров, исследовательских агентств, предприятий и людей в рамках этой схемы, сказал Хиеп.