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Заведующий Отделом ЦК КПВ по внешним связям провел телефонные переговоры со своим кубинским коллего
Обе стороны сосредоточили внимание на информировании друг друга о выдающейся ситуации каждой Партии и страны, особенно об основных направлениях для реализации резолюции XIII съезда Коммунистической партии Вьетнама и резолюции VIII съезда Коммунистической партии Кубы; обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.
В то же время обе стороны пересмотрели отношения сотрудничества между двумя Отделами за прошедшее время, а также направления генерального плана и основные направления работы в отношениях между двумя Партиями и двумя Отделами в 2023 году.
На основе особой дружбы между двумя Партиями и соглашения о сотрудничестве между двумя Партиями обе стороны согласились, что два Отдела должны продолжать тесно координировать свою деятельность в области организации обмена делегации высокого уровня между двумя Партиями и двумя странами; решительно продвигать свою роль в консультировании и ускорении выполнения соглашений на высоком уровне между лидерами двух Партий и двух государств, придерживаясь важных вопросов, согласованных и вызывающих взаимный интерес, способствуя укреплению основы политических отношений между Коммунистической партией Вьетнама и Коммунистической партией Кубы, способствуя всестороннему сотрудничеству между двумя странами, чтобы расширить и сделать его более эффективным в ближайшее время.
Обе стороны договорились тесно сотрудничать для эффективной реализации результатов, достигнутых на переговорах Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга с первым секретарем Коммунистической партии Кубы, президентом Республики Куба, товарищем Мигелем Диас-Канелем.
Обе стороны также договорились расширить обмен информацией о региональной и международной ситуации; поддерживать друг друга в расширении внешних связей по партийному каналу в Латинской Америке и Азии, а также координировать работу на многосторонних форумах политических партий и на международных конференциях и семинарах, в которые страны принимают участие. Обе стороны выразили свою радость в связи с хорошим развитием особых отношений между двумя Партиями и странами; подчеркнув, что отношения между двумя сторонами являются политической основой, которая формирует роль общей направленности двусторонних отношений во всех областях.
Товарищ глава Международного отдела ЦК Коммунистической партии Кубы подчеркнул, что отношения между двумя Партиями и странами являются символом эпохи; поздравил Коммунистическую партию Вьетнама с достижениями в строительстве Партии и развитии страны, твердо выразил уверенность, что Вьетнам добьется еще больших успехов в ближайшее время.
Товарищ Ле Хоай Чунг выразил свою поддержку и уверенность, что Куба преодолеет нынешние трудности и вызовы; подчеркнув, что Партия, государство и народ Вьетнама всегда поддерживают справедливое революционное дело Партии, Государства и народа братской Кубы.
Пользуясь случаем, товарищ Ле Хоай Чунг поздравил товарища Эмилио Лосаду Гарсию с новым назначением Политбюро Коммунистической партии Кубы на должность главы Международного отдела ЦК Коммунистической партии Кубы.