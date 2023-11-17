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Забег ради сохранения черепах 2023 года направлен на повышение осведомленности общества о сохранении черепах

3 декабря состоится 8-й Ханойский полумарафон под названием «Забег ради сохранения черепах - #Run4Turtles 2023».
  Афиша забега "#Run4Turtles 2023", который должен состояться в Ханое 3 декабря.  
Забег ради сохранения черепах - #Run4Turtles 2023 будет совместно организован Sporting Republic, Центром природного образования (ENV) и Департаментом контроля рыболовства и развития деревни 3 декабря в городском районе Сипутра (Ханой).

В прошлом году это мероприятие привлекло более 350 человек из 25 стран. В этом году «Забег ради сохранения черепах» направлен на повышение осведомленности общества о сохранении черепах.

«Забег ради сохранения черепах 2023 года» включает полумарафонскую дистанцию на 21 км, соревнования на 10 км, семейный бег трусцой/ходьбу пешком на 5 км и детский забег на 1 км. Помимо индивидуального участия, предусмотрено также участие команд. Частные лица и группы могут зарегистрироваться онлайн по ссылке: https://hanoihalfmarathon.com/register/ Крайний срок регистрации - 12 ноября 2023 года.

Помимо 5 видов морских черепах, во Вьетнаме также обитают 26 видов сухопутных и пресноводных черепах, 23 из которых занесены в список видов, находящихся под угрозой и острой угрозой исчезновения (Красный список МСОП). При этом 8 видов строго запрещены к коммерческому использованию.

Многие из этих местных видов черепах находятся под угрозой исчезновения в своей естественной среде обитания из-за деятельности человека. На черепах часто охотятся для нелегальной торговли или производства других продуктов. По данным Центра изучения природы, большинство видов черепах Вьетнама включены в список охраняемых видов в соответствии с законом.На мероприятии «Забег ради сохранения черепах 2023 года» у участников будет возможность узнать больше о черепахах и поучаствовать в полезных и интересных играх. Ежегодный забег не только позволяет жителям познакомиться друг с другом, улучшить здоровье, но и способствует повышению осведомленности общества и сбору средств для защиты черепах во Вьетнаме.

В 2022 году Центр природного образования Вьетнама (ENV) и Программа сохранения черепах Азии (ATP) выпустили «Руководство по идентификации сухопутных и пресноводных черепах во Вьетнаме 2022 года». Эта книга помогла властям и центрам спасения дикой природы определить 26 местных видов сухопутных и пресноводных черепах во Вьетнаме.

ИЖВ/ВИА

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