Журнал ОАЭ назвал Фукуок «глобальным туристическим центром» 2026 года

Фукуок недавно был назван What’s On, одним из самых влиятельных в ОАЭ журналов о стиле жизни и путешествиях, в числе направлений, которые «окажутся в центре внимания» во всем мире в 2026 году. Вьетнамский остров описывается как «новая жемчужина», поднимающаяся на глобальной туристической карте.

По мере того как путешественники по всему миру все чаще отходят от переполненных классических туристических «хитов» в поисках более свежих и вдохновляющих мест, What’s On выделяет направления, переживающие заметную трансформацию благодаря уникальным впечатлениям и постоянно улучшающейся транспортной доступности. В списке фигурируют такие места, как Сардиния (Италия), Окинава (Япония) и Пекин (Китай), при этом Фукуок представлен как единственный представитель Вьетнама.



Захватывающий финал фейерверков в рамках шоу Kiss of the Sea озаряет небо над Жемчужным островом. (Фото: Sun Group)

По данным What’s On, Фукуок уже давно является хорошо знакомым курортным направлением для туристов из Республика Корея, Китая и России, при этом из года в год устойчиво привлекает все более широкий международный интерес. Журнал отмечает, что непрерывное расширение сети прямых рейсов из Восточной Азии в сочетании с ожиданиями появления новых глобальных авиасообщений закладывает основу для «полномасштабной трансформации» острова: от «когда-то сонной» рыбацкой деревни к курортному и развлекательному центру международного уровня.

Впечатления дополняют целый ряд знаковых сооружений и общественных пространств, включая «несоприкасающийся» Мост Поцелуев, Сансет Таун в средиземноморском стиле, а также оживленные ночные развлекательные и торговые базары. Далее путешествие достигает кульминации благодаря постановкам международного уровня, Поцелуй моря, Симфония моря

и художественным фейерверкам, которые проводятся 365 дней в году, что окончательно закрепляет образ Фукуока как редкого «рая непрерывных развлечений» на мировой туристической карте.

What’s On отмечает, что ключевым фактором, выводящим Фукуок в число самых обсуждаемых мировых направлений 2026 года, становится стремительно расширяющаяся транспортная доступность. Рост числа прямых авиарейсов, особенно из Восточной Азии, не только сокращает «географическую дистанцию», но и меняет саму логику того, как путешественники добираются до острова. Начиная с 2026 года ожидается открытие новых маршрутов, которые напрямую свяжут Фукуок с крупнейшими туристическими узлами региона и тем самым приблизят остров к глобальной сети путешествий.

Исключительно благоприятная визовая политика делает Фукуок все более доступным для путешественников со всего мира. (Фото: Peaktime)

Наряду с развитием авиационной инфраструктуры Фукуок пользуется и редкими преимуществами, в том числе 30-дневным безвизовым режимом для всех иностранных посетителей. В то время как многие популярные направления Азия сталкиваются с резким ростом расходов в пиковый сезон, Фукуок выделяется как новое и доступное направление, предлагающее более сбалансированный формат путешествия.

Поскольку, по прогнозам, 2026 год пройдет под знаком открытий и активных перемещений, Фукуок уверенно утверждается как направление, за которым мир наблюдает, о котором говорит и которое уже планирует посетить. Переставая быть лишь местом курортного отдыха, Жемчужный остров входит в период наибольшей «медийности» в полном соответствии с оценкой What’s On: направления, находящегося на пороге превращения в массовый глобальный туристический тренд, подобно тому, как когда-то им стали Бали или, еще раньше, Гавайи.