Жители Ханоя смогут оформлять 95% административных процедур из дома

Сотрудник Центра обслуживания государственных административных услуг города Ханоя оказывает гражданам услуги по оформлению административных процедур. (Фото: ВИА)

В целях формирования современной системы государственного управления, ориентированной на обслуживание граждан и бизнеса, власти Ханоя активно проводят реструктуризацию административных процедур и повышают долю полностью онлайн-государственных услуг.



В частности, в соответствии с Планом № 86/KH-UBND от 6 марта, подписанным заместителем председателя Народного комитета города Нгуен Суан Лыу, определены конкретные цели по ускорению цифровой трансформации административной реформы.



Согласно плану, город ставит цель обеспечить предоставление не менее 80% административных процедур в формате полностью онлайн-государственных услуг, а доля приёма и обработки заявлений в полностью электронном формате должна превысить 95%. К 30 июня 2026 года 80% административных процедур будут реструктурированы на основе данных, а к 31 декабря 2026 года этот показатель планируется увеличить до 95%.



Одновременно город стремится повысить прозрачность, эффективность государственного управления и возможности общественного контроля в процессе рассмотрения административных процедур, что будет способствовать предотвращению коррупции и бюрократических злоупотреблений. Эти меры также направлены на изменение методов работы государственных служащих, повышение их цифровых навыков и ответственности при приёме и обработке электронных заявлений.



Особое внимание уделяется реструктуризации административных процедур в сочетании со стандартизацией, цифровизацией и обновлением процедур их рассмотрения, а также применению информационных технологий и эффективному использованию общих городских и национальных баз данных. Это позволит сократить время и расходы на оформление административных процедур, уменьшить необходимость личных контактов и поездок, тем самым повысив уровень удовлетворённости граждан и бизнеса работой государственных органов.



Кроме того, Центру обслуживания государственных административных услуг Ханоя поручено разработать единый ориентир по реструктуризации административных процедур для предоставления онлайн-государственных услуг, который будет применяться по всему городу и обеспечит использование и повторное использование данных. Внутренние этапы согласования при выполнении административных процедур будут заменены использованием очищенных, цифровизированных и синхронизированных общих данных. При этом будет отменено требование повторного представления документов, сведения о которых уже имеются в базах данных.



Также будет проведён всесторонний пересмотр и оценка всех административных процедур, предоставляемых в формате полностью онлайн-государственных услуг, с целью своевременного выявления несоответствий, дублирования или трудностей, возникающих при их практическом применении.



По состоянию на 12 февраля 2026 года в Ханое насчитывается в общей сложности 2 149 административных процедур, находящихся в компетенции Народного комитета города. Ранее, выполняя указания Руководящего комитета № 57 городского партийного комитета, Ханой завершил реструктуризацию и внедрение 293 административных процедур, что уже принесло заметные социально-экономические результаты.



По данным Центра обслуживания государственных административных услуг Ханоя, общие ежегодные затраты на соблюдение требований до реструктуризации 293 административных процедур оценивались более чем в 2,306 трлн донгов в год. После внедрения новой модели эти расходы сократились до 654 млрд донгов ежегодно, что означает экономию около 1,652 трлн донгов (снижение на 71,64%). Кроме того, это позволяет ежегодно сократить более 15,1 млн часов поездок для граждан и предприятий.