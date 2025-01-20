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Жители Ханоя готовятся ко Дню богов домашнего очага

Рынки по всей столице Ханоя изобилуют свежими продуктами и традиционными подношениями, поскольку местные жители готовятся попрощаться с Онг Конгом (богом земели) и Онг Тао (богом домашнего очага), что является важным преддверием празднования Тэт (лунного Нового года). По легенде, Онг Конг отвечает за землю, а Онг Тао, состоящий из двух мужчин и одной женщины, следят за домашним очагом семьи. Они отмечают все дела семьи за год и возвращаются на карпах на Небо в 23-й день последнего лунного месяца, чтобы доложить Богу Неба обо всем хорошем и плохом в этой семье. Несмотря на то, что до официальной даты еще несколько дней, многие семьи начали праздновать уже 18 января (19-й день последнего лунного месяца).

Традиционные и оптовые рынки Ханоя, такие как Кимльен (район Донгда), Тханьконг (район Бадинь), Нгуен Конг Чы и Хомдыквьен (район Хайбачын), предлагают обильные поставки по стабильным ценам, несмотря на растущий спрос.

Нгуен Тхи Тхуан, продавец фруктов на рынке Чайганг (район Хайбычынг), сообщил о скромном росте цен на свежие фрукты: драконий фрукт по 50 000 - 60 000 донгов (1,97-2,37 доллара США) за килограмм, арбуз 25 000 - 30 000 донгов за килограмм, а импортная чилийская вишня 450 000 - 500 000 донгов за килограмм.

Овощи остаются по-особенно доступным ценам благодаря благоприятным погодным условиям: брокколи - 12 000 - 18 000 донгов за килограмм, морковь - 8 000 - 10 000 донгов за килограмм, огурец - 15 000 донгов за килограмм и т.д.

Между тем, цены на свежие морепродукты стабильны: тигровые креветки стоят от 250 000 до 400 000 донгов за килограмм, кальмары - 150 000-250 000 донгов за килограмм, а осетровые - 330 000 донгов за килограмм.

Цены на мясо также стабильны: свинина - 130 000-150 000 донгов за килограмм, говядина - 220 000-270 000 донгов за килограмм, а цены на птицу остаются конкурентоспособными: петухи - 110 000-120 000 донгов за килограмм, куры чуть ниже - 90 000-100 000 донгов за килограмм.

Цены на красного карпа для ритуала остаются вполне разумными: 25 000-75 000 донгов за три рыбы, в зависимости от размера. Вотивные бумажные подношения и ритуальные предметы продаются по 50 000-150 000 донгов за комплект.

Супермаркеты также отмечают рост покупательского потока на 20–30%. Директор супермаркета Tханглонг Нгуен Минь Туан сообщил, что супермаркет увеличил свои запасы на 15% по сравнению с лунным Новым годом 2024 года, при этом 90% товаров составляют высококачественные вьетнамские продукты. Кроме того, компания объединила усилия с поставщиками для запуска рекламных программ по стимулированию потребления.

По словам заместителя директора муниципального департамента промышленности и торговли Нгуен Киеу Оань, город сотрудничает с предприятиями, чтобы увеличить запасы на 5-20% по сравнению с тем же периодом 2024 года. В частности, 22 предприятия розничной торговли обязались поддерживать стабильные цены на товары первой необходимости в течение всего пикового сезона покупок.

ВИА/ИЖВ

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