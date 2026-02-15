Жители Гонконга предпочитают посещать Вьетнам в период Тэт

Туристы участвуют в морских развлечениях на острове Фукуок (Киензянг). Фото: ВИА







В регионе Юго-Восточной Азии Вьетнам, особенно такие направления, как Дананг, Нячанг и Фукуок, является одним из самых востребованных.





Корреспондент Вьетнамского Информационного Агентства в Гонконге со ссылкой на господина Мун Яу Мун-и, помощника генерального директора Sunflower Travel Services и заместителя председателя Федерации работников туристической отрасли, сообщил, что спрос на туристические туры продолжительностью 8–9 дней значительно вырос.





Количество бронирований туров в провинцию Юньнань материкового Китая увеличилось в три раза по сравнению с прошлым годом. Провинции Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин и Шаньдун также входят в число наиболее популярных направлений в материковом Китае среди организованных туристических групп.





По словам Мун Яу Мун-и, Турция, Марокко и Египет вызывают интерес у жителей Гонконга, однако Азия по-прежнему остаётся наиболее привлекательным регионом.





Благоприятный валютный курс и популярность культуры K-pop сделали Республику Корея ведущим направлением для организованных туров. Япония, в свою очередь, является наиболее привлекательным направлением для самостоятельных путешественников, отчасти благодаря ослаблению иены.





Исполнительный директор Совета туристической индустрии Фанни Йен Шук-фун отметила, что хотя длительные каникулы могут способствовать дальним поездкам в Европу или Северную Америку, большинство жителей Гонконга по-прежнему предпочитают более близкие направления.





Ожидается, что количество зарубежных туристических групп в период Тэт будет сопоставимо с прошлым годом — около 1 500 групп за весь праздничный период.





Фанни Йен Шук-фун добавила, что более удалённые направления, безусловно, менее популярны по сравнению с близкими странами, такими как Республика Корея и Вьетнам. Она подчеркнула, что Северо-Восточная Азия и Юго-Восточная Азия продолжают доминировать в общем объёме бронирований.





Власти Гонконга прогнозируют около 11,38 млн выездов за границу в период с 14 по 23 февраля. Из них 9,52 млн поездок придётся на наземные пункты пропуска, что значительно выше показателя 7,34 млн за аналогичный период прошлого года.





Представители туристической отрасли Гонконга также выражают оптимизм в отношении туристического бума в период Тэт благодаря продолжительным выходным и проведению крупных мероприятий в Гонконге.



