Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Женщины-военнослужащие на миссии A80: Шагая с гордостью

Каждый шаг, каждое движение в строю – это воплощение гордости и чести, священных чувств, которые испытывает солдат, получивший привилегию пройти торжественным маршем по площади Бадинь в дни общенационального праздника. В эти напряжённые дни подготовки женщины-военнослужащие неустанно тренируются, чтобы достойно выполнить свою задачу – миссию A80.

Под палящим солнцем или проливным дождём, женское подразделение миротворческих сил оттачивает навыки с преданностью и решимостью.

Мощные речёвки. Чёткий, уверенный шаг. Дисциплинированные, изящные и синхронные движения.

Это результат многих месяцев упорных тренировок ради миссии A80.

Подполковник Нгуен Чунг Киен – инструктор, женское подразделение миротворческих сил – поделился: «В северных регионах продолжается изнуряющая жара, что создаёт дополнительные трудности для женщин-военнослужащих. Кроме того, высокая интенсивность подготовки к миссии A80 требует немалых физических усилий – это серьёзное испытание».

Капитан Нгуен Тхи Кам Нхунг – женское подразделение миротворческих сил – сказала:

«Это уже третий раз, когда я принимаю участие в тренировках, и каждый раз мне приходится надолго уезжать из дома. Мой ребёнок ещё маленький, но благодаря поддержке мужа и обеих сторон семьи я могу спокойно тренироваться и добросовестно выполнять свои обязанности».

Подполковник Нгуен Тхи Нян – женское подразделение миротворческих сил – поделилась:

«Мой муж и семья всегда поддерживают и вдохновляют меня. Я полностью осознаю, что быть отобранной для участия в A80 – это огромная честь и источник гордости, и я сделаю всё возможное, чтобы достойно выполнить поставленную задачу».

Преодолевая все испытания, женщины в форме стремятся стать самой дисциплинированной и яркой шеренгой всей армии в ходе масштабного национального торжества.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Вьетнама встретился с представителями США, Европейской комиссии и Великобритании в Малайзии

Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Вьетнама встретился с представителями США, Европейской комиссии и Великобритании в Малайзии

11 июля 2025 года, в рамках участия во 58-й встрече министров иностранных дел АСЕАН и сопутствующих мероприятиях в Куала-Лумпуре (Малайзия), заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон провёл встречи с государственным секретарём США, заместителем председателя Европейской комиссии (ЕК), верховным представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности и министром иностранных дел Великобритании.
ПОДРОБНЕЕ

Top