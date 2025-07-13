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Женщины-военнослужащие на миссии A80: Шагая с гордостью
Под палящим солнцем или проливным дождём, женское подразделение миротворческих сил оттачивает навыки с преданностью и решимостью.
Мощные речёвки. Чёткий, уверенный шаг. Дисциплинированные, изящные и синхронные движения.
Это результат многих месяцев упорных тренировок ради миссии A80.
Подполковник Нгуен Чунг Киен – инструктор, женское подразделение миротворческих сил – поделился: «В северных регионах продолжается изнуряющая жара, что создаёт дополнительные трудности для женщин-военнослужащих. Кроме того, высокая интенсивность подготовки к миссии A80 требует немалых физических усилий – это серьёзное испытание».
Капитан Нгуен Тхи Кам Нхунг – женское подразделение миротворческих сил – сказала:
«Это уже третий раз, когда я принимаю участие в тренировках, и каждый раз мне приходится надолго уезжать из дома. Мой ребёнок ещё маленький, но благодаря поддержке мужа и обеих сторон семьи я могу спокойно тренироваться и добросовестно выполнять свои обязанности».
Подполковник Нгуен Тхи Нян – женское подразделение миротворческих сил – поделилась:
«Мой муж и семья всегда поддерживают и вдохновляют меня. Я полностью осознаю, что быть отобранной для участия в A80 – это огромная честь и источник гордости, и я сделаю всё возможное, чтобы достойно выполнить поставленную задачу».
Преодолевая все испытания, женщины в форме стремятся стать самой дисциплинированной и яркой шеренгой всей армии в ходе масштабного национального торжества.